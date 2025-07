Planetaria 2025: torna il Festival diretto da Stefano Accorsi su arte e scienza. Ospite speciale Matilda De Angelis

News Cinema

Dal 26 al 28 settembre avrà luogo la seconda edizione di Planetaria, il festival che accende i riflettori sul mondo che cambia. Diretto da Stefano Accorsi, parlerà di sostenibilità e di ambiente e avrà come Ospiti Matilda De Angelis, Nicolas Maupas e Matteo Oscar Giuggioli.

Si svolgerà dal 26 al 28 settembre a Firenze, presso il Teatro della Pergola, la seconda edizione di Planetaria, festival diretto da Stefano Accorsi e ideato dall'attore insieme allo sceneggiatore Filippo Gentili.

L'importanza di Planetaria sta nella sua fusione di arte e scienza o meglio nel suo voler utilizzare il cinema per parlare di sostenibilità, di ambiente e del mondo che cambia, con lo scopo di "aiutarci a elaborare l'enorme mole di dati e informazioni a cui siamo sottoposti ogni giorno e a orientarci tra notizie buone e meno buone, tra paure, speranze e nuove consapevolezze". Per questa ragione, gli ospiti della manifestazione sono non soltanto attori e registi ma anche scienziati, istituzioni e aziende.

Sull'intento di Planetaria, Stefano Accorsi ha dichiarato:

Planetaria nasce dalla convinzione che sia giunto il momento di un cambio di passo attraverso il dialogo tra arte e scienza, vogliamo dimostrare che si può costruire un ponte per comprendere le sfide del nostro tempo e affrontare i temi cruciali della sostenibilità con un approccio costruttivo e propositivo. Sono domande non più rimandabili. È una chiamata alla responsabilità, un invito a immaginare e costruire insieme un futuro migliore per il nostro pianeta.

Planetaria 2025: Il programma della seconda edizione

Cominciando dagli ospiti di Planetaria 2025, segnaliamo la presenza di Matilda De Angelis, che abbiamo visto in primavera nel film di Mario Martone Fuori. L'attrice, che con Stefano Accorsi ha diviso il set di Veloce come il vento (2016), sarà protagonista, durante la serata inaugurale, di una delle Conferenze Immaginarie, scritte da Filippo Gentili e Giulia Gianni insieme ai vari scienziati su un format originale ideato da Planetaria. Si tratta di spettacoli con un cast artistico e scientifico di primo piano, che trattano un tema specifico legato alla sostenibilità, "in un gioco distopico che spiazza, diverte e informa mentre proietta lo spettatore in possibili scenari del nostro domani".

Alla Conferenza Immaginaria con Matilda De Angelis parteciperanno anche Accorsi e lo scienziato Giulio Boccaletti.

Nelle serate successive saliranno sul palco gli attori Nicolas Maupas e Matteo Oscar Giuggioli (Hanno Ucciso l’Uomo Ragno - La Leggendaria storia degli 883), la climatologa Claudia Pasquero e gli economisti Stefano Pogutz e Francesco Perrini.

Planetaria 2025 comprende varie sezioni: