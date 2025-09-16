TGCom24
Home | Cinema | News | Planetaria 2025: il programma della manifestazione diretta da Stefano Accorsi in cui l’arte incontra la scienza
Schede di riferimento
Pilar Fogliati
Pilar Fogliati
Matilda De Angelis
Matilda De Angelis
Stefano Accorsi
Stefano Accorsi
News Cinema

Planetaria 2025: il programma della manifestazione diretta da Stefano Accorsi in cui l’arte incontra la scienza

Carola Proto

Dal 26 al 28 settembre Firenze accoglie la seconda edizione di Planetaria, breve festival in cui arte e scienza si incontrano sotto la direzione artistica di Stefano Accorsi. Fra gli ospiti, Matilda de Angelis, Pilar Fogliati e Nicolas Maupas.

Planetaria 2025: il programma della manifestazione diretta da Stefano Accorsi in cui l’arte incontra la scienza

Si svolgerà a Firenze dal 26 al 28 settembre, sotto la direzione artistica di Stefano Accorsi, la seconda edizione di Planetaria - Storie che parlano al futuro, manifestazione in cui scienza e arte si incontrano per raccontare il mondo che cambia. Nel Teatro della Pergola e presso la casa della cultura Giunti Odeon - Libreria e Cinema, scienziati, attori, cantanti e scrittori daranno vita a spettacoli, talk ed eventi, tutti a ingresso gratuito, per esplorare le urgenze del presente e immaginare futuri possibili attraverso storie e approfondimenti sulla sostenibilità ambientale, sociale ed economica. A questo proposito Stefano Accorsi ci tiene a dichiarare:

Planetaria è nata come uno spazio di dialogo e confronto tra arte e scienza per affrontare temi attuali come le emergenze climatiche e sociali e fenomeni come l'eco-ansia. Il progetto ha coinvolto partner, scienziati e sostenitori entusiasti. L'obiettivo è comunicare quello che sta succedendo immaginando soluzioni possibili per un futuro fatto di proposte, progetti e anche...speranza

È stato lo stesso Stefano Accorsi ad avere l'idea di Planetaria insieme a Filippo Gentili, e alla seconda edizione parteciperanno ospiti straordinari: Matilda de Angelis, Pilar Fogliati, Teresa SaponangeloMatteo Giuggioli. A tornare è invece Nicolas Maupas. Tutti quanti parteciperanno, insieme a Stefano Accorsi, alle  "Conferenze Immaginarie", tre spettacoli dedicati al futuro dell'ambiente e della società. si svolgeranno ogni sera alle ore 21 al Teatro della Pergola.

Tra le novità della seconda edizione sono da segnalare Planetaria Sound, che è una sezione interamente dedicata alla musica - e Planetaria Screenings, un insieme di proiezioni di film e corti su ambiente e società. Anche quest'anno ci saranno i Planetaria Talks. Si  tratta di incontri pomeridiani con scienziati, imprenditori e figure della società civile introdotti da Stefano Accorsi e moderati da Lorenzo Luporini. Non mancherà lo spazio dedicato alle famiglie e ai bambini Planetaria Junior. Infine è da ricordare la sezione Planetaria Experience, che trasformerà il Teatro della Pergola nella sede di installazioni e sculture interattive. Per ulteriori informazioni vi rimandiamo al sito ufficiale della manifestazione.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Pilar Fogliati
Pilar Fogliati
Matilda De Angelis
Matilda De Angelis
Stefano Accorsi
Stefano Accorsi
Carola Proto
  • Giornalista specializzata in interviste
  • Appassionata di cinema italiano e commedie sentimentali
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
John Candy si è sposato in un McDonald's? La verità (assurda) spiegata una volta per tutte
news Cinema John Candy si è sposato in un McDonald's? La verità (assurda) spiegata una volta per tutte
Finché morte non ci separi 2, Samara Weaving anticipa: "È tutto quello che volevo"
news Cinema Finché morte non ci separi 2, Samara Weaving anticipa: "È tutto quello che volevo"
The Batman 2, il sequel porterà Bruce Wayne e Batman in una direzione "mai mostrata prima"
news Cinema The Batman 2, il sequel porterà Bruce Wayne e Batman in una direzione "mai mostrata prima"
Stasera in TV: Film da vedere Martedì 16 Settembre, in prima serata
news Cinema Stasera in TV: Film da vedere Martedì 16 Settembre, in prima serata
Rosso, bianco & sangue blu 2, Sarah Shahi ravviva l’interesse per il sequel: “Sta succedendo”
news Cinema Rosso, bianco & sangue blu 2, Sarah Shahi ravviva l’interesse per il sequel: “Sta succedendo”
I Grandi Festival: Da Venezia a Roma e nel Lazio, annunciato il programma
news Cinema I Grandi Festival: Da Venezia a Roma e nel Lazio, annunciato il programma
Il Padre dell'Anno, Michael Keaton non sa mentire in questa clip in anteprima esclusiva del film
news Cinema Il Padre dell'Anno, Michael Keaton non sa mentire in questa clip in anteprima esclusiva del film
Storie Parallele Film Festival: si è conclusa a Salandra l'8ª edizione, i premi per i migliori documentari
news Cinema Storie Parallele Film Festival: si è conclusa a Salandra l'8ª edizione, i premi per i migliori documentari
Scopri tutte le News Film
Film stasera in TV
Shark - Il primo squalo
Papillon
Corvo Rosso non avrai il mio scalpo
Un'ottima annata
Doc Hollywood: Dottore In Carriera
Jumanji: The Next Level
Femmine contro maschi
Brubaker
CHIEDI LA LUNA
Il dolce profumo dell'amore
Old Man & the Gun
Amo la tempesta
Film stasera in TV