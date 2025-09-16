Planetaria 2025: il programma della manifestazione diretta da Stefano Accorsi in cui l’arte incontra la scienza

News Cinema

Dal 26 al 28 settembre Firenze accoglie la seconda edizione di Planetaria, breve festival in cui arte e scienza si incontrano sotto la direzione artistica di Stefano Accorsi. Fra gli ospiti, Matilda de Angelis, Pilar Fogliati e Nicolas Maupas.

Si svolgerà a Firenze dal 26 al 28 settembre, sotto la direzione artistica di Stefano Accorsi, la seconda edizione di Planetaria - Storie che parlano al futuro, manifestazione in cui scienza e arte si incontrano per raccontare il mondo che cambia. Nel Teatro della Pergola e presso la casa della cultura Giunti Odeon - Libreria e Cinema, scienziati, attori, cantanti e scrittori daranno vita a spettacoli, talk ed eventi, tutti a ingresso gratuito, per esplorare le urgenze del presente e immaginare futuri possibili attraverso storie e approfondimenti sulla sostenibilità ambientale, sociale ed economica. A questo proposito Stefano Accorsi ci tiene a dichiarare:

Planetaria è nata come uno spazio di dialogo e confronto tra arte e scienza per affrontare temi attuali come le emergenze climatiche e sociali e fenomeni come l'eco-ansia. Il progetto ha coinvolto partner, scienziati e sostenitori entusiasti. L'obiettivo è comunicare quello che sta succedendo immaginando soluzioni possibili per un futuro fatto di proposte, progetti e anche...speranza

È stato lo stesso Stefano Accorsi ad avere l'idea di Planetaria insieme a Filippo Gentili, e alla seconda edizione parteciperanno ospiti straordinari: Matilda de Angelis, Pilar Fogliati, Teresa Saponangelo e Matteo Giuggioli. A tornare è invece Nicolas Maupas. Tutti quanti parteciperanno, insieme a Stefano Accorsi, alle "Conferenze Immaginarie", tre spettacoli dedicati al futuro dell'ambiente e della società. si svolgeranno ogni sera alle ore 21 al Teatro della Pergola.

Tra le novità della seconda edizione sono da segnalare Planetaria Sound, che è una sezione interamente dedicata alla musica - e Planetaria Screenings, un insieme di proiezioni di film e corti su ambiente e società. Anche quest'anno ci saranno i Planetaria Talks. Si tratta di incontri pomeridiani con scienziati, imprenditori e figure della società civile introdotti da Stefano Accorsi e moderati da Lorenzo Luporini. Non mancherà lo spazio dedicato alle famiglie e ai bambini Planetaria Junior. Infine è da ricordare la sezione Planetaria Experience, che trasformerà il Teatro della Pergola nella sede di installazioni e sculture interattive. Per ulteriori informazioni vi rimandiamo al sito ufficiale della manifestazione.