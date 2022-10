Plane: il trailer del film d'azione in cui Gerard Butler e Mike Colter attaccano i pirati nella giungla

News Cinema

Gerard Butler ha fatto un altro film in cui salva qualcuno e diventa un eroe. Si tratta di Plane di Jean-François Richet, nel quale è affiancato da Mike Colter. Del disaster movie, che è anche un action, è arrivato oggi il trailer.

Gerard Butler è abituato da parecchio tempo a salvare il genere umano o comunque a evitare catastrofi almeno al cinema, e già da tempo è entrato a ragione nell'Olimpo degli action-hero. Oltre ad essere ricordato per la saga di Attacco al potere, cominciata nel 2013 con Attacco al potere di Antoine Fuqua e proseguita con 2 sequel, potrebbe essere tenuto in grande considerazione per Plane, in cui è un coraggioso pilota che va incontro a un disastro aereo.

Plane: la trama

Nonostante il titolo, Plane si svolge soltanto in parte ad alta quota, perché l'aereo pilotato dal personaggio di Gerard Butler, che si chiama Brodie Torrence, precipita, e i superstiti si ritrovano su un'isola delle Filippine in cui imperversano uomini rabbiosi e armati fino ai denti che Screen Rant descrive come pirati. Per salvare i passeggeri che sono stati presi in ostaggio, Brodie si fa aiutare da un fuggitivo che dev'essere estradato e che è colpevole di omicidio. Lo interpreta Mike Colter, meglio conosciuto come il Luke Cage dell'MCU. Il fuggitivo per fortuna è un ex militare, e ciò significa che il comandante avrà un validissimo alleato.

Plane: il trailer

Il trailer di Plane è molto adrenalinico e Gerard Butler fa la parte dell'eroe, non c'è dubbio. La presenza di un fuggitivo, però, aggiunge qualcosa di interessante al racconto, che ruota intorno anche alla presunta innocenza del personaggio di Colter. Sia lui che il buon Gerard sono in ottima forma, e nelle immagini promozionali vediamo anche altri componenti del cast del film, a cominciare da Tony Goldwyn e Daniella Pineda. La regia è del francese Jean-François Richet, a cui dobbiamo il favoloso dittico con Vincent Cassel Nemico Pubblico N.1 . L'istinto di morte e Nemico Pubblico N.1 - L'ora della fuga.

Plane arriverà nelle sale USA a fine gennaio 2023.