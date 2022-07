Pinocchio di Guillermo del Toro: ecco il nuovo teaser trailer italiano del film!

News Cinema

Preannunciato dal regista su Twitter, arriva un nuovo teaser trailer della versione in stop motion di Pinocchio di Guillermo del Toro, realizzato per Netflix.

Il Pinocchio di Guillermo del Toro, film realizzato con la tecnica dello stop motion, arriverà finalmente su Netflix a dicembre. C'è molta attesa per quella che non è una pedissequa esecuzione dell'eterna fiaba di Carlo Collodi, conosciuta e adattata in tutto il mondo, ma una rilettura che tocca temi anche attuali, con molti cambiamenti, ambientata nell'Italia fascista, prima della seconda guerra mondiale. Per tutti i dettagli in merito alla trama e a quanto si sa finora, vi rimandiamo al nostro "leggi anche", ma la notizia è che siamo finalmente in grado di mostrarvi un nuovo trailer italiano del film, preannunciato da Guilllermo del Toro su Twitter. Immergiamoci dunque nella magia di questo nuovo Pinocchio, che non vediamo l'ora di vedere!