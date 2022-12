Pinocchio di Guillermo del Toro, anche Cate Blanchett è nel cast e forse non ve ne siete accorti

News Cinema

L'attrice ha chiesto a Guillermo del Toro di coinvolgerla nel progetto affidandole qualsiasi ruolo disponibile e il regista è stato di parola: Cate Blanchett, infatti, è la voce di Spazzatura.

Il personaggio assegnato a Cate Blanchett in Pinocchio di Guillermo del Toro non ha bisogno di un altro doppiatore: l’originale si adatta perfettamente a qualsiasi lingua. Il motivo è piuttosto semplice: il suo personaggio più che parlare emette versi ed ogni sua sfumatura è preziosa per capire il suo stato d’animo. Arrabbiato, pensieroso, triste, allegro, dispettoso: basta un verso per capire quello che Spazzatura pensa. Esatto: il personaggio assegnato a Cate Blanchett si chiama Spazzatura (non è stato tradotto neppure in inglese) e, nonostante l’apparenza, è uno dei personaggi secondari più importanti ai fini della trama.



Pinocchio di Guillermo del Toro: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film Netflix - HD

Pinocchio di Guillermo del Toro: Cate Blanchett e il suo Spazzatura

Ad alcuni sarà sicuramente sfuggito il ruolo di Cate Blanchett in Pinocchio. Il film realizzato in stop-motion da Guillermo del Toro propone una rivisitazione in chiave gotica del burattino ideato da Carlo Collodi e ha impiegato 15 anni per arrivare sui piccoli schermi di Netflix. Un duro lavoro che ha soddisfatto il regista. In merito al personaggio assegnato a Cate Blanchett, l’attrice in un backstage del film ha svelato di aver chiesto a Guillermo del Toro di coinvolgerla nel progetto, senza dare troppo peso al personaggio a cui prestare la voce. A quel punto il regista le ha confessato di avere spazio soltanto per una scimmia e Cate Blanchett ha accettato senza remore. La loro partnership è iniziata sul set di La fiera delle illusioni - Nightmare Alley e sembra essere destinata a proseguire. L’attrice ha insistito per realizzare ogni singolo suono e in più ha precisato che Spazzatura è diventato il suo spirito animale.

Ambientato durante gli anni del fascino in Italia, Pinocchio approfondisce i legami sentimentali, mostra le fragilità di un padre che ha perso un figlio e la curiosità ingenua di un burattino animato che vorrebbe mangiare il mondo a morsi. La trama presenta alcuni punti differenti rispetto alla storia conosciuta di Pinocchio. Ad esempio il burattino finisce per lavorare non per Mangiafuoco, ma per il Conte Volpe. Ed è qui che conosce Spazzatura, doppiato da Cate Blanchett. La scimmia ha paura del Conte, ma al tempo stesso teme di finire nuovamente da solo, senza un tetto sulla testa, per cui è disposto ad accettare ogni maltrattamento e sortire ogni gelosia piuttosto che remargli contro. Ma l’arrivo di Pinocchio lo farà ricredere.