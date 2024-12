Piece by Piece: Pharrell Williams bambino e il suo rapporto con la musica in una clip in esclusiva anteprima

News Cinema

Il 5 dicembre arriva al cinema con Universal Pictures Piece by Piece, un film "Lego" da non perdere: la storia della vita di Pharrell Williams. Ve lo presentiamo con una clip in anteprima esclusiva.

Quella dell'animazione potrebbe essere la nuova, affascinante frontiera del documentario (auto)biografico, a giudicare dal film che vi presentiamo oggi e che uscirà al cinema il 5 dicembre con Universal Pictures. Parliamo di Piece by Piece, letteralmente pezzo dopo pezzo, diretto da Morgan Neville che con un vero e proprio, coloratissimo film Lego, racconta la vita di quel poliedrico personaggio del mondo della musica - cantante, compositore, produttore, stilista e chissà che altro - che è Pharrell Williams. Tra i suoi meriti, la sua collaborazione coi Daft Punk, una canone, "Happy", candidata all'Oscar, e le colonne sonore di film come la serie di Cattivissimo Me. Williams si rivolge dunque all'animazione per raccontarci chi era, com'è diventato quello che è oggi e i suoi incontri con celebri colleghi. Nella versione originale, ovviamente, le voci sono autentiche. Per introdurvi alle atmosfere di Piece by Piece, dunque, vi presentiamo una clip video in anteprima esclusiva, in cui Pharrell Williams ci racconta il suo impatto con la musica da bambino.



Piece by Piece: Una Clip Ufficiale Italiana in anteprima esclusiva del Film d'animazione Lego su Pharrell Williams - HD

Pharrell Williams Piece by Piece