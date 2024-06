Philippe Leroy: ci ha lasciato il popolarissimo attore, di casa nel nostro paese

News Cinema

Interprete di moltissimi film e celeberrimi sceneggiati come Sandokan e L vita di Leonardo da Vinci, è morto all'età di 93 anni il popolare attore francese Philippe Leroy, che da decenni viveva in Italia. Un ricordo.

Philippe Leroy, che ci ha lasciato il primo giugno all'età di 93 anni, era di casa in Italia. Anche se era nato in Francia, dove aveva mosso i primi passi come attore, è in Italia che si era trasferito e aveva interpretato decine di film, a partire dagli anni Sessanta, diventando un volto popolare del piccolo schermo grazie a personaggi come Yanez de Gomera nel Sandokan di Sergio Sollima e Leonardo in La vita di Leonardo da Vinci di Renato Castellani. Al nostro paese era legato anche in modo più intimo: da due anni era vedovo della sua seconda moglie, la giornalista Silvia Tortora, figlia di Enzo Tortora, che aveva sposato nel 1990 in un'unione molto felice nonostante la differenza di età. Dal matrimonio erano nati due figli, ai quali vanno le nostre condoglianze. E' davvero difficile riassumere in poche righe la carriera di un artista e un uomo affascinante e poliedrico, ma un ricordo glielo dobbiamo.

La carriera di Philippe Leroy

Philippe Leroy era nato a Parigi, da una famiglia altolocata di giudici, avvocati e politici. Ma a soli 17 anni l'avventuroso rampollo decise di abbandonare gli agi borghesi e si imbarcò come mozzo su una nave con cui raggiunse New York, dove rimase un anno. Facendo seguito a un inizio del genere, rientrato in patria si arruolò nel 1953 nell'esercito francese e partecipò alla guerra d'Indocina e a quella di Algeria come paracadutista, congedandosi con due Legion d'onore e il grado di capitano. Tornato alla vita civile, esordì al cinema con Il buco di Jacques Becker (con cui ottiene la prima candidatura al BAFTA come miglior attore straniero) e già nel 1961 appare nel suo primo film in Italia, I briganti italiani, diretto da Mario Camerini. L'anno successivo si stabiliva definitivamente nel nostro Paese dove negli anni Sessanta diventa protagonista o appare in decine di pellicole. Collabora con Franca Valeri e Vittorio Caprioli in Leoni al sole, lavora con Volonté e Bosetti in Il terrorista, viene diretto da Luigi Zampa nella commedia Frenesia dell'estate. Tra i tantissimi film del periodo c'è anche l'horror Il castello dei morti vivi, il giallo La donna del lago e il popolarissimo heist movie 7 uomini d'oro, in cui interpreta il ruolo di Albert, il professore, anche nel sequel Il grande colpo dei 7 uomini d'oro. Continua a interpretare fino a 4 film all'anno, e negli anni Settanta, oltre al ruolo del Leonardo da Vinci televisivo (per cui viene candidato all'Emmy), lo vediamo spesso nel cinema di genere poliziottesco, filone lanciato in Italia dal successo de Il braccio violento della legge di William Friedkin. Tra questi l'ottimo Milano Calibro 9 di Fernardo Di Leo, Milano Rovente di Umberto Lenzi e La mano spietata della legge di Mario Gariazzo.

Dopo l'enorme successo di Sandokan, dove riveste il ruolo di Yanez de Gomera, Leroy continua a lavorare stabilmente nel cinema e in tv: appare ne Il portiere di notte di Liliana Cavani, Il gatto di Luigi Comencini, è Roderick Usher nel televisivo Racconti fantastici, da Edgar Allan Poe, è il Papa nella commedia Qua la mano e sul finire degli anni Ottanta lavora più spesso anche in Francia, apparendo in film di giovani registi come Nikita di Luc Besson, Il ritorno di Casanova e molti altri. Negli anni Duemila lo vediamo in una serie di sceneggiati tv e telefilm, tra cui Valentine, Cinecittà, Elisa di Rivombrosa, Don Gnocchi (dove è di nuovo un Papa, Pio XII), L'ispettore Coliandro, Don Matteo, I Cesaroni e, al cinema, La terza madre di Dario Argento. Le sue ultime apparizioni sono in Hotel Gagarin e La notte è piccola per noi (2018/2019). Ci mancheranno quella sua bella faccia da uomo per tutte le stagioni, la sua eleganza e simpatia, ma avremo sempre modo, grazie al cinema, di rivederlo in azione.