Petr Válek: alla scoperta del meraviglioso macabro mondo dell'artista ceco tra Lovecraft e Bosch

Nella tradizione dei grandi autori cechi che hanno indagato il lato oscuro, il musicista, pittore e regista Petr Vàlek delizia coi suoi lavori gli amanti dell'horror. Ma attenti: le sue visioni danno gli incubi.

Da fiera boomer sono abbastanza allergica ai social, che uno inizia a frequentare per puri motivi di lavoro, per trovarsi poi invischiato in sterili diatribe, bizzarri "amici" e perdite di tempo che potrebbe dedicare ad altro. Ma a volte, stranamente, tra tanta inutile melma si fanno anche belle scoperte. Grazie a uno dei miei conoscenti più attenti, ho scoperto ad esempio l'esistenza di Petr Vàlek, un artista ceco (di Šumperk) dal bizzarro e inquietante talento, che mi sento di consigliare a tutti gli amanti dell'horror che nasce dagli incubi, a chi aspetta da anni di vedere un film decente ispirato agli Antichi di H.P. Lovecraft, a chi ama i mondi di Hieronymus Bosch, Jan Svankmajer, Franz Kafka, Johann Henrich Füssli, Gustav Meyrink, Vítězslav Nezval, Roland Topor e, in Italia, al nostro Stefano Bessoni. Insomma, i tantissimi, talentuosi e a volte tormentati artisti che hanno scelto di camminare dal lato più oscuro dell'umanità. Ma chi è Petr Vàlek? Su youtube, in un documentario a lui dedicato, lo si vede nella sua "capanna", creare musica con oggetti di scarto, pescati dall'immondizia, mettere insieme creazioni bizzarre che continuano a riprodurre, in moto perpetuo, reazioni musicali "a catena", in loop, indipendenti dall'intervento umano; una specie di cronaca del dopobomba prossimo venturo in cui saranno i nostri scarti a sopravviverci. Dai giocattoli rotti agli ingranaggi di elettrodomestici, da lastre di acciaio a molle, dai barattoli contorti delle bibite alle pentole e ai bicchieri, escono suoni quasi soprannaturali, che creano sinfonie ultraterrene. Ma Vàlek, col suo aspetto a metà tra Gesù Cristo e Charles Manson, dipinge anche quadri in cui il motivo dominante è costituito da teschi e scheletri, tanto che una zia religiosa, come racconta nel documentario ridendo, pensa che sia posseduto dal diavolo. Ora, non comprendiamo il ceco ma dalla sua attività su Facebook sappiamo che l'autore di queste meravigliose mostruosità fa parte di un collettivo artistico di suoi pari e si unisce ad altri musicisti e artisti in strane jam-session o video di sua creazione. in cui utilizza in modi assolutamente inediti l'AI e sono proprio quelli che vorremmo farvi conoscere.

Petr Vàlek e i video di Live in the Village

Se andate sulla pagina Facebook di Petr Vàlek (e non lo consigliamo a gente facilmente impressionabile) vi imbatterete in una serie di video, intitolati Live in the Village, di cui trovate esempi qua sotto. Quasi sempre in bianco e nero, talvolta si alternano con corti a colori dai titoli ironici, ma tutti hanno in comune il mostruoso e la deformità, a partire dalle case e dalle automobili, dagli oggetti di un villaggio antico e abbandonato (invaso, come vediamo in uno dei video, da entità extraterrestri), fino agli abitanti, grandi e piccoli, animali compresi, dalle forme innaturali e dai lineamenti grotteschi, in tutte le possibili forme di strazio delle membra e della naturale conformazione delle cose, o almeno di quella che siamo abituati a percepire come tale. Sono freak estremi, creature nate in chissà quali abissi, frutto di ibridi scellerati, che ci intrappolano in questo vischioso mondo da incubo, accompagnati a volte da musiche festose, in una sarabanda infernale che sembra davvero uscita alla penna del solitario di Providence e molto più efficace e originale dei mostri che Hollywood ci propone con gran dispendio di mezzi. Ci piacerebbe vedere un lungometraggio tratto da questa serie, anche se siamo consapevoli che parlerebbe a una ristretta cerchia di amanti dell'orrido. Ma a giudicare dai commenti entusiasti sotto i post di questo artista, che ha anche un'etichetta discografica e incide dischi, ovviamente non mainstream, capiamo che non siamo gli unici a restare affascinati da un mondo che sembra uscito dagli incubi peggiori di una mente creativa per trasformarsi in una contro-arte. Visto che Halloween si avvicina, noi vi invitiamo a dare un'occhiata alla pagina Facebook di Petr Vàlek e ai suoi canali, se vi piace un genere che solo in chi lo apprezza sa suscitare brividi e ammirazione.