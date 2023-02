Peter Pan & Wendy, il trailer italiano dell'atteso live action Disney

News Cinema

Disney ha finalmente svelato l'attesissimo trailer di Peter Pan & Wendy, live action del classico d'animazione Peter Pan. Scopriamolo insieme!

Siete pronti a ritornare sull'Isola che non c'è? Fate il pieno di polvere di fata, perché quest'anno Disney ci farà rivivere le avventure del bambino che non voleva crescere: il 28 aprile arriverà su Disney + Peter Pan & Wendy e abbiamo finalmente l'opportunità di dare uno sguardo ai personaggi del live action nell'attesissimo trailer italiano appena svelato.

Peter Pan & Wendy, Disney svela il primo trailer italiano del live-action

A 70 anni di distanza dal film d'animazione Peter Pan, David Lowery ha l'onore e l'onere di dirigere il live action sul personaggio nato dalla penna di James Matthew Barrie. La pellicola approfondirà le origini dei personaggi, in particolare di Wendy, interpretata nel film da Ever Anderson. A interpretare il protagonista sarà Alexander Molony, mentre il ruolo dell'iconico Capitan Uncino sarà di Jude Law.

Nel primo trailer italiano del live action, abbiamo la possibilità di vedere i luoghi principali dell'Isola che non c'è: dalla dimora dei bimbi e bimbe sperdute, agli scogli delle Sirene, passando per la tribù di pellerossa amici di Peter Pan, fino alla Jolly Roger di Capitan Uncino. La pellicola non racconterà solo le avventure di Peter Pan, ma come suggerisce il titolo renderà protagonista della storia anche Wendy: nel trailer, infatti, la vedremo confrontarsi con sua madre, perché Wendy - come Peter- ha paura di crescere. Il trailer ci offre anche il primo sguardo a Jude Law nelle vesti del temibile Uncino.

Combattimenti, polvere di fata, pirati e avventure: Peter Pan & Wendy promette questo e molto altro. Per scoprire se il film sarà all'altezza delle aspettative, non ci resta che darvi appuntamento al 28 aprile su Disney +.