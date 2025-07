Peter Jackson, il regista del Signore degli Anelli, si è ritirato? No, ma segue le orme di John Hammond in Jurassic Park!

News Cinema

Peter Jackson non dirige un film di finzione da oltre dieci anni: anche se tra documentari e produzione non si è mai fermato, c'è un altro campo che ora lo appassiona. Lui stesso spiega la situazione in un'intervista: vuole riportare in vita un uccello estinto. Nella realtà!

Immaginare che Peter Jackson, assente dalla regia di un film di finzione da ben undici anni, si sia addirittura ritirato è un errore: in tempi recenti infatti l'autore neozelandese ha firmato un paio di documentari e rimane attivo sul fronte sceneggiatura e produzione. Rimane il fatto però che Jackson, classe 1961, dal punto di vista del grande pubblico è in effetti latitante da molto tempo. Parlandone con Screenrant, ha spiegato che non si considera di certo ancora in pensione, ma ha anche ammesso che forse oggi ci sono cose che lo esaltano più del cinema. Leggi anche In un mondo alla deriva Gollum ci salverà: la nostra intervista ad Andy Serkis

Peter Jackson: "Annullare l'estinzione dei Moa forse è più eccitante di un film"

È dal 2014, anno dell'uscita di Lo Hobbit: La Battaglia delle Cinque Armate, che Peter Jackson non dirige un film di fiction. Dopo quella data ha infatti firmato solo due documentari, They Shall Not Grow Old (2018) sulla I Guerra Mondiale e il lungo The Beatles: Get Back (2021), quattro ore sul quartetto di Liverpool. Progetti piuttosto importanti, in realtà, ma probabilmente Jackson negli ultimi tempi ha fatto parlare di sé più per i 15 milioni che ha donato insieme a sua moglie Fran Walsh alla Colossal Biosciences, con uno scopo: ricreare il moa, un grande uccello neozelandese erbivoro, incapace di volare, estinto seicento anni or sono. Se state pensando a una situazione alla Jurassic Park ci state andando vicino: si tratterebbe di operare modifiche genetiche su specie esistenti, per riavvicinarsi a questo essere che era alto oltre tre metri e mezzo. Altro che dar vita a creature meravigliose col cinema, Peter conta di farlo nella realtà. È per questo che "sembra" fuori dall'ambiente, ma è comunque solo un'impressione.

No, no. Non sono di certo in pensione. In questo momento stiamo lavorando su tre diverse sceneggiature, sto scrivendo ora come ora tre diversi copioni. Stiamo producendo The Hunt for Gollum, che Andy Serkis dirigerà l'anno prossimo e che abbiamo anche scritto. Mi è piaciuto lavorare sui documentari, a prescindere dal fatto che suggeriscano un mio invecchiamento, soprattutto il progetto The Beatles: Get Back. Mi è piaciuto fare diverse cose sui Beatles, è fantastico, forse continuerò. Però per me annullare l'estinzione del moa sarabbe altrettanto eccitante, forse più eccitante di qualsiasi altro film io possa mai realizzare. Ho fatto un sacco di film, ma penso che l'entusiasmo di vedere vivo il moa gigante supererebbe qualsiasi altra cosa, in questo momento della mia vita.