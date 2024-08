Pete Docter, il maestro Pixar racconta in un libro i registi Disney e il ruolo del regista nei film di animazione

News Cinema

A settembre uscirà "Directing at Disney", il libro scritto da Pete Docter, regista di Monsters & Co e Inside Out, dedicato ai principali registi di animazione alla Walt Disney: non solo storia, ma anche una ricerca approfondita sui metodi e sull'evoluzione di un ruolo particolare.

Pete Docter è l'autore di classici dell'animazione contemporanea come Monsters & Co., Up, Inside Out e Soul, ma è anche l'attuale direttore creativo della Pixar, in un momento assai felice al boxoffice, dopo che Inside Out 2 di Kelsey Mann è diventato il film di animazione dal più alto incasso della storia del cinema (in termini assoluti, senza calcolare l'inflazione). Alla kermesse D23 nel weekend presenterà il suo libro "Directing at Disney: The Original Directors of Walt's Animated Films", scritto con lo storico cinematografico Don Peri, dedicato a una figura meno ricordata degli animatori: quella del regista di un film animato. E quale migliore punto di vista del suo?



Pete Docter racconta l'arte della regia di un cartoon