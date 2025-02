Permafrost: in corso le riprese dell'opera prima di Lucia Calamaro con Silvio Orlando e Barbara Ronchi

News Cinema

Ha un cast importante il film di debutto di Lucia Calamaro, Permafrost, con protagonisti Silvio Orlando e Barbara Ronchi, le cui riprese sono in corso a Roma. Vediamo di cosa parla e quali sono gli altri attori.

Arriverà al cinema con Vision Distribution il debutto cinematografico dell'attrice, regista e drammaturga teatrale Lucia Calamaro, Permafrost, le cui riprese sono attualmente in corso a Roma. Il film, prodotto da Wildside, società del gruppo Fremantle, Indigo Film e Vision Distribution, è interpretato da un cast notevole, che nei ruoli principali vede Silvio Orlando e Barbara Ronchi, affiancati da Valentina Bellé, Simone Liberati, Lorenzo Balducci, Enrico Borello. Vediamo di scoprire di più in merito a questo interessante progetto, dal comunicato stampa ufficiale della produzione.

Permafrost: in corso le riprese del film di Lucia Calamaro

Sono in corso a Roma le riprese di Permafrost, opera prima di Lucia Calamaro, una delle più apprezzate e autorevoli voci del teatro e della prosa italiana, vincitrice di importanti riconoscimenti per la drammaturgia, come tre Premi UBU, il Premio Enriquez e il Premio Hystrio. Permafrost, come scrive la regista, autrice anche del soggetto e della sceneggiatura insieme a Marco Pettenello, si svolge "in un’ipotetica base antartica italiana, Sidera, in cui si intrecciano e scontrano aspirazioni e nevrosi di un gruppo di scienziati. E sarà proprio il gran carnevale della conoscenza a scuotere con tutta la sua forza sovvertitrice i 10 abitanti della base Sidera e la vita dei due protagonisti del film: Fulvio e Maria". Aggiunge la produzione “Abbiamo pensato che Permafrost fosse il progetto giusto per trasferire in un linguaggio cinematografico l'universo creativo di una voce unica come quella di Lucia Calamaro capace di raccontare la realtà contemporanea toccando temi universali con un tratto ironico e al tempo stesso molto umano”.

Permafrost: la trama

Una piccola comunità di scienziati, irraggiungibile per otto mesi l’anno, guarda al futuro della specie umana, cercando cose che ancora non capisce. Non Conosce. Non sa. Cose sopra e sottoterra. L’arrivo di Maria Medri (Barbara Ronchi), genio forastico e cocciuto, nella base più isolata dell’Antartide, metterà in crisi i progetti del capomissione Fulvio Cadorna (Silvio Orlando), suo mentore. Fulvio e Maria sono simili, sono legati, sono complici. Ma come spesso capita, tutti vogliono la stessa cosa, fino al giorno in cui ognuno vuole la sua. Un conflitto scientifico, ideologico, affettivo.

(nella foto di Andrea Pirrello, Lucia Calamaro)