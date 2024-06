Per William Friedkin l'omaggio di Chicago: inaugurata una strada che porta il suo nome

Tra meno di 2 mesi, il 7 agosto, sarà un anno che William Friedkin, grande regista e per chi scrive amico personale, ci ha lasciato. La sua città natale, Chicago, dove ha mosso i primi passi nella televisione dal vivo e coi primi documentari, non lo ha dimenticato e gli ha dedicato una strada onoraria, tra Ridge e Ardmore, di fronte alla Senn High School, frequentata dal regista, che è stata inaugurata il 10 giugno alla presenza della vedova Sherry Lansing e dei figli di lui, Jack e Cedric.

L'inaugurazione della Honorary William Friedkin Way si è svolta in un clima festoso e come potete vedere nel video qua sotto ha avuto bisogno di un secondo tentativo, prima che la targa venisse finalmente svelata. Sherry Lansing, ben conoscendo l'umorismo del marito, ridendo ha detto "Questo è da parte di Billy! Lo avrebbe trovato molto divertente!". Lansing ha poi ricordato i racconti della vita al liceo di quel guastatore che era William Friedkin: "Era il bandito principale alla Senn, nel senso che indossava una maschera ed era quel ragazzino dispettoso che tirava per aria in cancellini". Jack Friedkin ha commentato così il riconoscimento al padre con queste sentite e veritiere parole: "Questo cartello stradale non è soltanto un simbolo. E' un tributo al suo spirito resistente, alla sua incrollabile determinazione e alla sua incessante ricerca dell'eccellenza. Ricorda a tutti quelli che passano il potere dei sogni e la forza trasformatrice della passione".

It may have taken two takes to unveil “William Friedkin Way,” but his wife says her late husband would have loved that. WBBM's @thisisandydahn reports: https://t.co/bf39Y5n1QA pic.twitter.com/FYQj91BB6P