TGCom24
Home | Cinema | News | Per te, il trailer del film con Edoardo Leo, tratto da una storia vera
Schede di riferimento
Per Te
Anno: 2025
Per Te
News Cinema

Per te, il trailer del film con Edoardo Leo, tratto da una storia vera

Domenico Misciagna

Per te, al cinema dal 17 ottobre, è la storia vera di Mattia Piccoli, il ragazzino nominato Alfiere della Repubblica da Sergio Mattarella, per il modo in cui si prende cura di suo padre malato. Ecco il trailer ufficiale del film di Alessandro Aronadio.

Per te, il trailer del film con Edoardo Leo, tratto da una storia vera

S'intitola Per te il film con Edoardo Leo, diretto da Alessandro Aronadio, dedicato al reale rapporto molto speciale tra Mattia Piccoli e suo padre Paolo: una dedizione per la malattia del genitore, premiata dal Presidente Sergio Mattarella nominando Mattia Alfiere della Repubblica nel 2021. Possiamo mostrarvi oggi il trailer che racconta la loro storia, nel film interpretato anche da Javier Francesco Leoni (Mattia), Teresa Saponangelo, Giorgio Montanini ed Eleonora Giovanardi.

Per te, il film con Edoardo Leo sul giovane Alfiere della Repubblica, Mattia Piccoli

Per te racconta una storia semplice di amore e dedizione, come recita la sinossi "oltre il tempo e la memoria". I principali protagonisti della storia sono due: papà Paolo (Edoardo Leo) e suo figlio Mattia (Javier Francesco Leoni). A poco più di quarant'anni, Paolo scopre di stare perdendo la memoria, e che nella sua vita è entrato l'Alzheimer: lo aspetta un percorso difficile, che sa di dover condividere insieme ai suoi affetti, col sostegno di sua moglie Michela e di Mattia. Il lungometraggio, basato sul libro "Un tempo piccolo" di Serenella Antoniazzi, adattato da Ivano Fachin, Renato Sannio e Alessandro Aronadio, diretto da quest'ultimo, arriva in sala dal 17 ottobre distribuito da Piperfilm. La storia è vera: Mattia Piccoli è stato nominato Alfiere della Repubblica dal Presidente Sergio Mattarella quattro anni fa. Originario di Concordia Sagittario (Venezia) il ragazzino è stato insignito dell'onorificenza in quanto "custode del suo papà" (anche col fratellino minore Andrea). Mattia, ricevendo l'onore, lo ha dedicato proprio al babbo, che dopo il 2010 è via via scivolato nella malattia, circondato dall'affetto dei suoi ragazzi, che hanno letteralmente ribaltato il rapporto genitore-figlio che avevano con Paolo. Per te è stato presentato all'ultimo Festival di Giffoni da Edoardo Leo, accompagnato da Javier Leoni e dal vero Mattia Piccoli. Leggi anche Per Te: A Giffoni le prime immagini del nuovo emozionante film con Edoardo Leo

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Per Te
Anno: 2025
Per Te
Domenico Misciagna
  • Giornalista specializzato in audiovisivi
  • Autore di "La stirpe di Topolino"
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
The Conjuring - Il Rito Finale: al cinema il quarto capitolo della saga che racconta gli ultimi brividi dei Warren
news Cinema The Conjuring - Il Rito Finale: al cinema il quarto capitolo della saga che racconta gli ultimi brividi dei Warren
Magic, Lionsgate al lavoro su un remake dell'horror con Anthony Hopkins: produce Sam Raimi
news Cinema Magic, Lionsgate al lavoro su un remake dell'horror con Anthony Hopkins: produce Sam Raimi
Quel pazzo venerdì, cosa farebbe Lindsay Lohan se potesse tornare adolescente oggi
news Cinema Quel pazzo venerdì, cosa farebbe Lindsay Lohan se potesse tornare adolescente oggi
Descendants, il regista rivela che Cameron Boyce era la musa ispiratrice: "Era il preferito di tutti"
news Cinema Descendants, il regista rivela che Cameron Boyce era la musa ispiratrice: "Era il preferito di tutti"
Will Smith rientra definitivamente a Hollywood grazie alla Paramount: in cantiere quattro film
news Cinema Will Smith rientra definitivamente a Hollywood grazie alla Paramount: in cantiere quattro film
Wonder Woman 1984, Pedro Pascal confessa di avere un grande rimpianto
news Cinema Wonder Woman 1984, Pedro Pascal confessa di avere un grande rimpianto
Downton Abbey 3 - Il Gran Finale: la recensione del glorioso film di d'addio agli aristocratici Crawley e ai loro domestici
recensione Cinema Downton Abbey 3 - Il Gran Finale: la recensione del glorioso film di d'addio agli aristocratici Crawley e ai loro domestici
Stasera in TV: Film da vedere Giovedì 4 Settembre, in prima serata
news Cinema Stasera in TV: Film da vedere Giovedì 4 Settembre, in prima serata
Scopri tutte le News Film
Film stasera in TV
Il marchese del Grillo
Ghostbusters: Legacy
Ballistic
Hounded - La Caccia è Aperta!
Un marito di troppo
Il Primo Amore non si scorda mai
Succede anche nelle migliori famiglie
Everest
Minority Report
Miss Fisher e la Cripta delle Lacrime
Kiki & I Segreti del Sesso
The Skeleton Key
Film stasera in TV