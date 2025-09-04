Per te, il trailer del film con Edoardo Leo, tratto da una storia vera

News Cinema

Per te, al cinema dal 17 ottobre, è la storia vera di Mattia Piccoli, il ragazzino nominato Alfiere della Repubblica da Sergio Mattarella, per il modo in cui si prende cura di suo padre malato. Ecco il trailer ufficiale del film di Alessandro Aronadio.

S'intitola Per te il film con Edoardo Leo, diretto da Alessandro Aronadio, dedicato al reale rapporto molto speciale tra Mattia Piccoli e suo padre Paolo: una dedizione per la malattia del genitore, premiata dal Presidente Sergio Mattarella nominando Mattia Alfiere della Repubblica nel 2021. Possiamo mostrarvi oggi il trailer che racconta la loro storia, nel film interpretato anche da Javier Francesco Leoni (Mattia), Teresa Saponangelo, Giorgio Montanini ed Eleonora Giovanardi.



<a href="https://www.comingsoon.it/film/per-te/67540/video/?vid=47881" title="Per Te: Il Trailer Ufficiale del Film con Edoardo Leo e Javier Francesco Leoni - HD">Per Te: Il Trailer Ufficiale del Film con Edoardo Leo e Javier Francesco Leoni - HD</a>

Per te, il film con Edoardo Leo sul giovane Alfiere della Repubblica, Mattia Piccoli

Per te racconta una storia semplice di amore e dedizione, come recita la sinossi "oltre il tempo e la memoria". I principali protagonisti della storia sono due: papà Paolo (Edoardo Leo) e suo figlio Mattia (Javier Francesco Leoni). A poco più di quarant'anni, Paolo scopre di stare perdendo la memoria, e che nella sua vita è entrato l'Alzheimer: lo aspetta un percorso difficile, che sa di dover condividere insieme ai suoi affetti, col sostegno di sua moglie Michela e di Mattia. Il lungometraggio, basato sul libro "Un tempo piccolo" di Serenella Antoniazzi, adattato da Ivano Fachin, Renato Sannio e Alessandro Aronadio, diretto da quest'ultimo, arriva in sala dal 17 ottobre distribuito da Piperfilm. La storia è vera: Mattia Piccoli è stato nominato Alfiere della Repubblica dal Presidente Sergio Mattarella quattro anni fa. Originario di Concordia Sagittario (Venezia) il ragazzino è stato insignito dell'onorificenza in quanto "custode del suo papà" (anche col fratellino minore Andrea). Mattia, ricevendo l'onore, lo ha dedicato proprio al babbo, che dopo il 2010 è via via scivolato nella malattia, circondato dall'affetto dei suoi ragazzi, che hanno letteralmente ribaltato il rapporto genitore-figlio che avevano con Paolo. Per te è stato presentato all'ultimo Festival di Giffoni da Edoardo Leo, accompagnato da Javier Leoni e dal vero Mattia Piccoli. Leggi anche Per Te: A Giffoni le prime immagini del nuovo emozionante film con Edoardo Leo