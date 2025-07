Per Te: A Giffoni le prime immagini del nuovo emozionante film con Edoardo Leo

News Cinema

Al Giffoni Film Festival la toccante storia di Mattia Piccoli, un figlio che aiuta suo padre nella malattia, commuove i giovani giurati che hanno incontrato i protagonisti di 'Per te' e guardato le prime immagini.

Emozione autentica e silenzi che valevano più di mille parole hanno accompagnato la presentazione in anteprima delle prime immagini di Per Te, il nuovo film diretto da Alessandro Aronadio con protagonista Edoardo Leo, al Giffoni Film Festival. Il film si ispira a una storia vera che arriva dritta al cuore: quella di Mattia Piccoli, nominato nel 2021, a soli 11 anni, Alfiere della Repubblica per la forza con cui ha assistito il padre malato di Alzheimer precoce. Hanno svelato una preziosa anticipazione al pubblico, con la proiezione delle prime immagini, proprio Edoardo Leo, il giovane co-protagonista Javier Leoni e lo stesso Mattia Piccoli, presenti in sala per un incontro carico di emozione con i giffoners, il pubblico giovane del festival.

Per Te: L'incontro con il pubblico a Giffoni e la vera storia dietro il film

“Abbiamo pensato questo film per questo pubblico qui. Racconta la storia di un ragazzo normalissimo, come voi, che fa la cosa più dura del mondo: prendersi cura di suo padre” ha detto Leo rivolgendosi direttamente ai giurati di Giffoni. Il pubblico, attento, ha ascoltato in religioso silenzio anche le testimonianze degli altri protagonisti in sala. "Questo è il mio primo vero grande film. Ci ho messo tutto l'impegno della mia vita", ha dichiarato Leoni, visibilmente emozionato. Accanto a lui, Mattia ha vissuto un momento molto intenso, rivedendo per la prima volta alcuni dei suoi ricordi più personali trasposti sul grande schermo. "È stata un’emozione fortissima. Sono contento che la mia storia oltre che fosse più conosciuta, speravo che potesse lasciare ai miei coetanei cosa ho provato io, cosa c’è dietro la mia famiglia e dietro di me", ha detto.

Il film è tratto dal libro Un tempo piccolo di Serenella Antoniazzi, ed è prodotto da PiperFilm, Lungta Film e Alea Film, in collaborazione con Netflix. Nelle immagini mostrate in anteprima al festival, ha colpito in particolare la scena in cui Paolo, il padre di Mattia, gli comunica la sua malattia. E proprio Mattia, con parole toccanti, ha condiviso il suo ricordo di quel momento: "Quando me l'ha detto, così come ha rappresentato la scena, un po' avevo già capito qualcosa. Poi lui ha cercato di spiegarmi cosa significasse e nonostante fosse stata una conferma ho subito cercato di capire in che modo avessi potuto aiutarlo".

Il punto di vista di Edoardo Leo: un film che lascia il segno

Il coinvolgimento emotivo del cast è stato tangibile, in particolare nel racconto di Edoardo Leo. "Sono rari i film che ti insegnano qualcosa. Questo è uno di quelli che mi ha fatto tanto pensare quanto il nostro tempo che ci sembra infinito, in realtà è tanto finito. Dobbiamo cercare di usarlo al meglio che possiamo”. A proposito del titolo del film, Leo ha rivelato: "È stato difficilissimo trovarlo. La cosa più bella di questa storia, che è tragica e triste, ma che dobbiamo guardare con tanta attenzione, era la dedica: quella di Mattia verso il padre, e quindi da lì 'per te'. E questo titolo secondo me condensa al meglio tutta questa storia".

Leo ha anche spiegato il lungo lavoro necessario per interpretare il ruolo di Paolo dicendo: "Noi raccontiamo il momento in cui una famiglia si confronta con un problema, in cui si cominciano a invertire i ruoli, in cui il figlio fa da padre a suo padre. Ci sono volute centinaia di ore di ricerca per interpretare questo film. L'obiettivo era cercare di arrivare a tutti, ma la cosa fondamentale era farlo con rispetto per chi vive questi dolori quotidianamente". Il film, infine, ha rappresentato per l'attore una svolta anche personale, legata al suo essere padre. "Questo film mi ha spronato a mostrarmi come un genitore non invincibile ma umano, a non nascondere che ho le stesse paure di tutti quanti", ha spiegato Leo chiamando questa occasione "un regalo della vita" e raccontanto che non ha voluto incontrare i veri protagonisti della storia fino a oggi per non lasciarsi influenzare.