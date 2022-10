Per Russell Crowe sono ancora vacanze romane: giri in monopattino e monetina nella Fontana di Trevi

News Cinema

Di recente insignito in Campidoglio del titolo di ambasciatore onorario della città di Roma, e dalla presentazione in anteprima mondiale ad Alice nella città e Festa del cinema di Roma del suo film da regista, Poker Face, Russell Crowe continua a condividere entusiasta i suoi video in città.

Dopo la presentazione in anteprima mondiale del suo secondo film da regista, Poker Face, nella sezione collaterale e indipendente Alice nella città, della Festa del cinema di Roma, e aver ricevuto dalle mani del sindaco Gualtieri il diploma di ambasciatore onorario di Roma nel mondo, Russell Crowe si gode un mondo le sue vacanze romane in questa splendida e quasi estiva ottobrata. E continua a condividerle in video per la gioia dei fan che lo ricambiano con entusiastico affetto. Nei suoi due ultimi Tweet, Crowe mostra orgoglioso il titolo conferitogli, mentre in un altro video lo vediamo sfrecciare in bermuda e sneakers su un monopattino elettrico in città, fino ad arrivare a Fontana di Trevi, sedersi in mezzo ai turisti e farsi fotografare mentre lancia la fatidica monetina. Non che ne abbia bisogno, perché, visto come stanno le cose, è probabile che nella Città Eterna ci tornerà spesso e magari, chissà, ci prenderà pure casa.

Intanto vi lasciamo col trailer di Poker Face, che, ricordiamo, uscirà al cinema il prossimo 24 novembre.