Per Martin McDonagh dopo Gli spiriti dell'isola c'è Wild Horse con Christopher Walken, Sam Rockwell e Oscar Isaac

Torniamo a parlare di uno dei nostri registi europei preferiti, l'irlandese Martin McDonagh, che dopo Gli spiriti dell'isola realizzerà Wild Horse, con Christopher Walken, Sam Rockwell e Oscar Isaac.

Martin McDonagh è sicuramente uno dei registi europei più talentuosi in circolazione, come dimostra l'apprezzamento del pubblico e della critica, nonché i numerosi riconoscimenti ottenuti, tra cui svariate candidature all'Oscar. Dopo il bellissimo Gli spiriti dell'isola, torniamo a parlare di lui per quello che sarà con ogni probabilità il suo prossimo film. Si intitola Wild Horse, e, se confermati, dovrebbe essere interpretato da un tris di attori di alto rango: Christopher Walken, alla sua seconda collaborazione col regista, Oscar Isaac e Sam Rockwell, che gli deve Oscar e Golden Globe per il ruolo in Tre manifesti a Ebbing, Missouri, e sarebbe alla sua terza prova con lui.

Wild Horse, il nuovo film di Martin McDonagh

La notizia del cast di Wild Horse, riportata da World of Reel, è stata data a giugno da Martin McDonagh alla radio di Hong Kong RTHK, dove il regista parlava solo di Walken e Rockwell, dicendo che voleva fare qualcosa con loro e che il film sarebbe stato di nuovo ambientato su un'isola, stavolta non irlandese. Oggi si sa per certo che si intitola Wild Horse, che verrà realizzato per Searchlight e le riprese inizieranno nel 2025 col potenziale coinvolgimento di Oscar Isaac. Della trama al momento non si sa altro se non che l'isola citata sarà un vero e proprio personaggio della storia e a questo punto non resta che attendere ulteriori e più certe notizie.