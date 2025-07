Per Charlize Theron un'attrice che recita in un action che va male non ne fa altri, mentre un attore "vince un giro gratis"

News Cinema

Charlize Theron è convinta che le donne vengano ancora discriminate quando si trovano a essere protagoniste di un film d’azione. Accade così che, se un film d’azione con un protagonista maschile si rivela un flop, all’attore che ne capitana il cast viene data una seconda possibilità, mentre se la protagonista è una donna, colei che la impersona non ha diritto a un nuovo tentativo.

La Theron si cimenta in film d’azione dal 2005, anno in cui è uscito Æon Flux, e parla quindi con cognizione di causa, avendo successivamente recitato in Mad Max: Fury Road, Fast & Furious 8, Atomica Bionda, The Old Guard, Fast & Furious 9, Fast X e The Old Guard 2, che attualmente è disponibile su Netflix e che, tra l'altro, è stato massacrato dai critici.

Tutti questi action hanno ridotto maluccio la venere bionda, come lei stessa ha ammesso in un’intervista al New York Times, la stessa in cui ha parlato di donne e film d’azione. Charlize del resto non è più una ragazzina, anche se non dimostra i suoi 49 anni, e i salti e le cadute l’hanno decisamente provata:

Mi capita di incontrare qualcuno che subito mi chiede: “Cosa è successo al tuo braccio?”, e io: "Mi sono appena operata", "Ma se ti eri appena operata l’ultima volta che ci siamo visti!". Ho avuto uno sfortunato incidente sul set del mio primo action movie, un brutto film intitolato Æon Flux. Il nono giorno di riprese ho fatto una rovesciata. Non ho saltato abbastanza e sono atterrata con il collo su un ponte di cemento. La mia ultima operazione al collo risale a 18 anni fa. Mi sono operata a entrambi i gomiti, alla spalla destra, all’alluce. Ho avuto la sindrome del tunnel carpale e fratture varie.

Un attore che recita in un film d’azione che va male può ancora fare un giro gratis.

Torniamo alla differenza di trattamento fra uomini e donne a seguito di un film d’azione che va male al botteghino. Ecco cosa ha detto Charlize Theron in proposito:

È più difficile, lo sanno tutti. I film d’azione in cui è una donna a essere protagonista sono molto meno frequenti di quelli in cui l’interprete principale è un uomo. La cosa che mi ha sempre fatto sentire frustrata è che i maschi possono fare un giro gratis. Quando un'attrice recita in un film d’azione e il film non è un successo, difficilmente ha la possibilità di farne un altro. Con (The Old Guard 2) sapevamo bene che tutti gli occhi erano puntati su di noi. Non è un rischio che gli Studi vogliono correre, ma lo correrebbero più volte con un attore che magari ha alle spalle una serie di film d’azione che non sono andati poi così bene,

The Old Guard 2 è diretto da una donna (Victoria Mahoney) e interpretato anche da Uma Thurman, Matthias Schoenaerts, Chiwetel Ejiofor, Henry Golding e dal nostro Luca Marinelli. Nel film Charlize Theron ha fatto qualcosa che non aveva mai tentato prima: penzolare aggrappata a un elicottero in volo. Prima di girare la scena, l’attrice si è detta: "Se ci riesco, non farò mai più uno stunt".