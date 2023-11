Per Avengers: Secret Wars e Avengers: The Kang Dynasty torna in pole position per la regia Sam Raimi

News Cinema

Sam Raimi potrebbe tornare dopo il secondo Doctor Strange nell'universo Marvel? A quel che dicono le voci, sarebbe il candidato principale per la regia di Avengers: Secret Wars e forse anche di Avengers: The Kang Dinasty.

Lo scorso settembre un redattore di World of Reel aveva riportato la voce che i Marvel Studios pensavano a Sam Raimi per la regia di Avengers: Secret Wars. La voce è stata riproposta adesso da un'altra fonte, anche se al momento non c'è nessuna offerta o conferma ufficiale. Dopo aver diretto Doctor Strange nel Multiverso della follia, il regista è nella top per dirigere anche questa avventura crossover degli Avengers. Non solo, Raimi potrebbe dirigere anche Avengers: The Kang Dinasty, di recente rimasto orfano di regia.

Avengers Secret Wars e Avengers: Kang Dynasty a Sam Raimi?

Avengers: The Kang Dinasty uscirà nel 2026 e Avengers: Secret Wars nel 2027. La settimana scorsa il regista Destin Daniel Kretton aveva abbandonato la regia del primo. Avengera: Kang Dinasty che potrebbe finire nelle mani di Raimi, se il regista sarà pronto a tornare in un universo a dir poco fagocitante per un autore. E a quanto pare la regia dei due film, dapprincipio affidata a due diversi autori, andrebbe adesso ad uno solo. Tra i progetti di Raimi da girare l'anno prossimo c'è un (evviva) nuovo horror, Send Help, e un altro film sempre di genere per il 2025. Ma se il regista decidesse di dirigere i due film degli Avengers dovrebbe probabilmente metterli da parte. Tra i papabili per la regia, comunque, Sam Raimi non è il solo, ci sono anche Ryan Coogler e Jon Watts. Raimi, ricordiamo, aveva accettato di dirigere Doctor Strange nel multiverso della follia dopo l'abbandono di Scott Derrikson e l'accoglienza tiepida ricevuta dal film non è stata certo colpa sua, ma delle infinite riscritture, pare 33, della sceneggiatura, in cui la firma del regista de La casa si intravedeva appena in certe scene più dark. A questo punto aspettiamo le decisioni e gli annunci ufficiali in merito al dittico che andrà a concludere l'arco narrativo degli Avengers e che potrebbe anche cambiare titolo. Ora che gli scioperi hollywoodiani sono terminati, ne sapremo sicuramente presto di più.