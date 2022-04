Pedro Pascal ritrova il sorriso leggendo i post dei suoi fan su Instagram: guarda il video

News Cinema

In un'intervista a Vanity Fair, Pedro Pascal ha ammesso di essere un rubacuori e di consolarsi dalle tristezze leggendo quello che i suoi ammiratori scrivono su di lui su Instagram. Ecco il video.

Da quando lo abbiamo visto in Narcos, ma prima ha lavorato parecchio, Pedro Pascal ha fatto davvero breccia nel nostro cuore, e non solo perché nella serie su Pablo Escobar interpretava un inguaribile Don Giovanni. L'attore cileno naturalizzato statunitense, oltre ad essere fascinoso, è infatti anche talentuoso, ecco perché è diventato il protagonista di The Mandalorian e Patty Jenkins lo ha voluto in Wonder Woman. Pedro, però, ha, come tutti noi, dei momenti in cui si sente triste e sconsolato, e allora nulla possono celebrità e ricchezza.

Se vi parliamo dei cambi di umore del coprotagonista di The Unbearable Weight of Massive Talent è perché, in un'intervista a Vanity Fair, Pascal ha ammesso che la sua medicina per la felicità sono i fan. Può stare quindi tranquillo, visto che ne ha a migliaia. Vanity Fair, comunque, ha postato su Instagram un video con un pezzetto dell'intervista.

Il video di Pedro Pascal che ammette di consolarsi leggendo i post di Instagram su di lui

Nel video condiviso da Vanity Fair su Instagram, Pedro Pascal indossa una felpa rosa shocking e ha i baffi e un po’ di barba, e i capelli arruffati. Prima gli viene chiesto se sia un rubacuori e lui nega, poi ammette che invece è così. Successivamente l'attore dice che non è un peso per lui essere un uomo attraente. Infine, al quesito: "Ti capita mai di guardare gli account di Instagram dedicati a te quando ti senti giù di morale?", il nostro risponde di sì e poi scoppia a ridere. Pascal ha anche un account che preferisce, e non esita a svelarne il nome: Pedro Pascal Fan Account.

Naturalmente il profilo Instagram citato da Pedro si è sentito in dovere di ringraziare. Quanto all’attore, sappiamo bene che è molto ben voluto per il suo sense of humour, la sua umiltà e la sua affabilità. Se lo incrociate, tuttavia, state attenti: potreste innamorarvi di lui e avere il cuore spezzato.