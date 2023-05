Pedro Almodovar rivela da Cannes: il mio prossimo film tratterà della morte

News Cinema

Nel corso di una bella intervista su Vulture, realizzata dopo la presentazione di Strange Way of Life, Pedro Almodovar si sbottona sul film a cui sta lavorando e che inizierà a girare nel marzo 2024.

Al Festival di Cannes, dove ha presentato il suo western gay Strange Way of Life, Pedro Almodòvar è stato accolto come una vera star, tanto che, per accontentare tutti quelli che non sono riusciti ad entrare alla proiezione, il regista ha chiesto e ottenuto da Thierry Frémaux delle proiezioni aggiuntive per il suo cortometraggio. Dopo le fatiche del festival, Almodòvar si è seduto con un redattore di Vulture a cui ha rilasciato una bella e lunghissima intervista (che vi consigliamo di recuperare sul sito, se leggete l'inglese), dove, tra una strigliata ai francesi maleducati e un commento all'accoglienza al suo film, fornisce anche delle interessanti informazioni sul suo prossimo lungometraggio.

Pedro Almodòvar, i francesi e il tema del suo prossimo film

Così Pedro Almodòvar spiega il motivo della richiesta di altre proiezioni di Strange Way of Life, prima di lanciare una stoccatina ai "cugini" francesi:

Mi dispiaceva tantissimo per la gente che aspettava fuori e per i giornalisti. Perché pioveva e il carattere dei francesi è molto sgarbato. Trattano me con estrema cortesia, ma vedo come trattano gli altri. E sono molto maleducati! Ora, in genere, in Francia, sono molto arrabbiati. Protestano e hanno il diritto di farlo, hanno un sacco di problemi. Ma il carattere dei francesi è molto arrabbiato. Ho studiato francese da bambino ma non mi azzardo a parlare in francese qua. Neanche una parola. Perché ti guardano così (fa una faccia esageratamente cattiva).

Ma il punto più interessante dell'intervista è quando viene chiesto al regista spagnolo a cosa sta lavorando. Questa la risposta:

Mio fratello (Agustìn, produttore con Pedro di El Deseo, ndr), che è da qualche parte qua vicino, mi ha proibito di parlarne (ride). Ma sarà sicuramente un film in inglese, incentrato su due donne in una situazione molto intima. Molto profonda, intensa e pericolosa. E' una storia in incubazione a New York, con queste due donne e un uomo. Volevo girarlo a Ottobre, ma a novembre scorso eravamo a New York e la luce autunnale a New York dura al massimo cinque ore al giorno. Troppo poco per girare. E le due protagoniste sono occupate fino ad agosto. Così stiamo cercando le location adesso e credo che dovrò aspettare fino a marzo per farlo.

Alla domanda su quale sarà il tema che affronterà nel film, Almodòvar ha risposto: "Parla di qualcosa di molto importante: la morte. E l'amicizia, un profondo sentimento di amicizia. La morte è uno dei protagonisti del film. La vita e la morte sono un tema da sempre ricorrente in molti film, ma per me è la prima volta che lo affronto in questo modo".



(foto da Wikimedia Commons, di Ruben Ortega, premi Goya 2017)