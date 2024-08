Peaky Blinders, Barry Keoghan si unisce al cast del film Netflix

News Cinema

Anche Barry Keoghan si è unito ufficialmente al cast del film sui Peaky Blinders, la cui produzione inizierà prossimamente.

Barry Keoghan si unisce al cast dell'atteso Peaky Blinders, il film Netflix che concluderà le vicende di Tommy Shelby. Dopo la conferma che Cillian Murphy riprenderà il ruolo del protagonista, dopo averlo interpretato per sei stagioni nella Serie Tv omonima, è notizia di poco fa che anche l'attore di Eternals e Saltburn si unirà al cast.

Peaky Blinders, Barry Keoghan è l'ultima aggiunta al cast del film Netflix

Come riferisce Deadline, Barry Keoghan si aggiunge al cast di star che reciterà nel film sui Peaky Blinders, attesa pellicola con cui Steven Knight ha intenzione di chiudere la storia sulla famiglia Shelby. La pellicola sarà diretta da Tom Harper e il mese scorso è stato annunciato che anche Rebecca Ferguson è entrata nel cast del film. Sia il suo ruolo sia quello di Barry Keoghan non sono stati rivelati.

Dopo mesi di speculazione, finalmente a giugno 2024, Netflix ha dato il via alla produzione del film sulla famiglia di gangster di Birmingham. Steven Knight sarà anche produttore della pellicola insieme a Caryn Mandabach, Cillian Murphy e Guy Heeley e il film sarà realizzato in associazione con BBC Film. Non sono stati rivelati ancora i dettagli sulla trama, ma Knight ha rivelato che sarà ambientata durante la seconda guerra mondiale e che la produzione inizierà ufficialmente nei prossimi mesi.

Barry Keoghan è noto per aver preso parte al film Marvel Eternals e ha ottenuto la sua prima nomination agli Oscar grazie al ruolo in Gli Spiriti dell'Isola, per il quale ha anche vinto il suo primo BAFTA come Miglior attore non protagonista. Ha raggiunto una certa popolarità per aver recitato da protagonista nel controverso Saltburn di Emerald Fennell, al fianco di Jacob Elordi. Con Saltburn ha ricevuto un'altra nomination ai BAFTA e ai Golden Globe.