Paw Patrol 2, sequel e serie tv spin-off in arrivo dopo il grande successo del primo capitolo

News Cinema

È andato molto bene Paw Patrol: Il Film uscito anche da noi a settembre: la Nickelodeon ha avviato un secondo capitolo cinematografico e ha anche annunciato un'ulteriore serie tv spin-off.

Non si può dire che sia stato evidente a chi non segua con attenzione il boxoffice italiano e mondiale, ma forse ai genitori non è sfuggito: Paw Patrol - Il film, avventura cinematografica tratta dalla serie animata Nickelodeon, è stato un successo, tanto da generare adesso l'annuncio di un Paw Patrol 2, in uscita nelle sale americane nell'ottobre 2023. Distribuito a fine settembre qui in Italia, Paw Patrol - Il film ha rastrellato 674.000 euro (in un periodo in cui non sono pochi), mentre nel mondo in generale il lungometraggio di Cal Brunker ha portato a casa sui 135 milioni di dollari: risultato modesto se paragonato alle aspettative di un Pixar o di un Disney, ma qui parliamo di un film realizzato dalla canadese Spin Master Enteratinment con un budget di appena 26 milioni! A voi i calcoli.

Paw Patrol 2, la trama del sequel tratto dalla serie animata

Non stupisce che la Paramount Pictures, partner della Nickelodeon in questa operazione, abbia deciso che PAW Patrol: The Mighty Movie (questo il titolo del sequel) sarà addirittura un'esclusiva cinematografica, dopo che per cautela Paw Patrol - Il film negli States era uscito in contemporanea streaming su Paramount+. Nella trama del seguito si ammiccherà al cinecomic, perché i cani di ricerca & soccorso, come sempre gestiti dal ragazzino Ryder, riceveranno dei superpoteri, dopo la caduta di un meteorite ad Adventure City. Con queste spettacolari capacità, ribattezzatisi "Mighty Pups" ("Possenti Cuccioli"), dovranno affrontare la loro nemesi, il sindaco Humdinger, quando evaderà dalla prigione.

Il secondo capitolo cinematografico non è l'unica iniziativa: sempre per l'ottobre 2023 il franchise PAW Patrol creato da Keith Chapman, reso popolare dello show in CGI giunto all'ottava (!) stagione, si diraramerà in un'altra serie spin-off: si sa solo che sarà dedicata a "uno dei personaggi più popolari" della serie ammiraglia, nel frattempo rinnovata per una nona stagione.