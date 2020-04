Paul Walker: risate e abbracci in un tenero video che la figlia Meadow condivide sui social

News Cinema

Meadow, figlia di Paul Walker, posta su Instagram un video di alcuni anni fa in cui il suo compianto padre scoppia in una bellissima risata e l'abbraccia.

Era il 30 novembre 2013 quando se ne andava Paul Walker. L'incidente stradale con la Porsche presso Santa Clarita (Los Angeles) fu fatale per lui e l'amico Roger Rodas che era alla guida. L'attore aveva 40 anni, sua figlia Meadow ne aveva 14. La ragazza ha voluto ricordare suo padre con un video personale che non era mai stato pubblicato. Nel breve segmento si vede Walker sorpreso dalla figlia che gli fa uno scherzo per auguragli buon compleanno. "Mi ha spaventato!" diceva l'attore scoppiando in una risata che diventa un tenero e doloroso abbraccio da guardare ora. "Non pensavo che l'avrei mai condiviso. Ma sentivo che era giusto farlo. Vi voglio bene, state al sicuro", scrive la figlia su Instagram.

Meadow Walker continua a portare avanti il lavoro a scopo di beneficenza nel quale Paul Walker si era impegnato e lo fa attraverso la fondazione che porta il nome del compianto attore.





Fonte Video: account Instagram di Meadow Walker