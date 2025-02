Paul Giamatti col team di Radio Silence per un biopic su Art Bell, conduttore radiofonico di un programma sul paranormale

News Cinema

Tyler Gillett e Matt Bettinelli Olpin, registi di Radio Silence, in team con Paul Giamatti vogliono portare al cinema la storia di Art Bell, conduttore di un programma radiofonico sul paranormale.

Liberi dalla responsabilità del franchise di Scream, che hanno contribuito a rinvigorire, Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett, i due registi del collettivo Radio Silence, continuano a sfornare proposte interessanti. Dopo il vampire movie Abigail, e l'annunciato sequel di Finché morte non ci separi, adesso aggiungono al loro futuro una collaborazione con Paul Giamatti, che dovrebbe essere protagonista di un film biografico sul conduttore radiofonico americano, Art Bell (nella foto), scomparso nel 2018, che ha creato e condotto per anni il programma Coast to Coast, dedicato al paranormale.

Paul Giamatti, l'interesse per il paranormale e Art Bell

Il coinvolgimento di Paul Giamatti non è casuale, visto che l'attore ha un podcast, Chinwag, condotto insieme a Stephen Asma, in cui tratta proprio temi legati al paranormale. Così Deadline presenta il personaggio al centro del film, che al momento ha raccolto l'interesse di Amazon Studios e Warner Bros. ma è ancora al livello di "pitch", ovvero di proposta: "L'idea è quella di un biopic sul compianto DJ del paranormale Art Bell, che trasmetteva il suo programma radio dallo studio di casa sua a 100 chilometro da Las Vegas, rispondendo a telefonate non filtrate in uno show di cinque ore su KNYE-FM chiamato Coast to Coast. Gli ospiti offrivano storie di testimoni oculari nello show di Bell su incontri alieni, vite passate, viaggi nel tempo e altre situazioni simili a X-Files". Al lavoro sulla sceneggiatura ci sono Sam Chalsen e Nelson Greaves.