Paternal Leave, opera prima di Alissa Jung con Luca Marinelli, sarà presentata alla Berlinale

L'opera prima dell'attrice Alissa Jung Paternal Leave sarà presentata nella sezione Generation della prossima Berlinale. Protagonista l'attore e marito della regista Luca Marinelli. Il film uscirà prossimamente in sala con Vision Distribution.

La storia intima di un padre e del tentativo della figlia di costruire un rapporto con un genitore che non ha mai conosciuto. Questa è la vicenda, in breve, raccontata nell'opera prima dell'attrice tedesca Alissa Jung, Paternal Leave, in uscita prossimamente nelle nostre sale per Vision Distribution, con protagonista (il marito) Luca Marinelli insieme alla giovanissima Juli Grabenhenrich. Il film sarà presentato nella sempre interessante sezione Generation della prossima Berlinale.

Scritto e diretto da Alissa Jung, Paternal Leave è interpretato anche da Arturo Gabbriellini, Gaia Rinaldi, Joy Falletti Cardillo, oltre che da Marinelli e Grabenhenrich. Si tratta di una coproduzione Italia e Germania, una produzione The Match Factory & Wildside, società del gruppo Fremantle, in collaborazione con Vision Distribution, Rai Cinema e Sky e con il sostegno della Regione Emilia-Romagna, attraverso la Emilia-Romagna Film Commission.

La storia di Paternal Leave

Sola, arrabbiata e in cerca di risposte, una ragazza tedesca decide di intraprendere un viaggio nella riviera romagnola per incontrare il padre biologico che non ha mai conosciuto. Il loro primo incontro è un turbinio di emozioni, carico di domande irrisolte, desiderio di appartenenza e tensioni accumulate nel tempo.