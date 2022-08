Patagonia: finite le riprese dell'opera prima di Simone Bozzelli

News Cinema

Si sono appena concluse le riprese dell'opera prima del giovane regista Simone Bozzelli, autore di corti e di vien musicali per gruppi come i Maneskin. Il titolo del film è Patagonia, è prodotto da Wildside e Vision, che lo distribuirà nelle sale.

Si è fatto conoscere e apprezzare per aver diretto il video musicale I Wanna Be Your Slave dei Måneskin e per i suoi corti, come Amateur, nel 2019 alla Settimana della critica di Venezia, e quello di diploma al Centro Sperimentale di Cinematografia, Giochi, presentato nel 2021 nella sezione Pardi di domani del Locarno Film Festival.

Simone Bozzelli è un talento abruzzese classe 1994 da tenere d'occhio. Nelle ultime settimane è stato sul set per un lungometraggio, finalmente. Così ne ha parlato lui stesso in un post su Instagram.

"Oggi è l’ultimo giorno di riprese di “Patagonia”, la mia opera prima. Un viaggio splendido, come tutte le persone che mi hanno accompagnato. Prodotto da Wildside, società del gruppo Fremantle, e distribuito in Italia e nel mondo da Vision Distribution".