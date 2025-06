Párvulos: Children of the Apocalypse è la risposta messicana a 28 anni dopo? Guarda il trailer e decidi da solo

News Cinema

È stato reso disponibile ieri su molti servizi streaming americani questo film diretto da Isaac Ezban che è stato presentato ai più importanti festival horror del mondo, dove ha ottenuto ottime recensioni. Ecco trailer e trama di Párvulos: Children of the Apocalypse.

Sarà un caso o forse no: mentre 28 anni dopo debutta oggi nei cinema italiani e poi in tutte le sale del mondo, diverse piattaforme VOD e streaming americane hanno reso disponibile un film che in qualche modo potremmo considerare la risposta messicana a quello di Danny Boyle.

Si intitola Párvulos: Children of the Apocalypse, lo ha diretto un regista di nome Isaac Ezban e nel corso degli ultimi mesi ha fatto il giro dei più importanti festival dedicati all'horror e al cinema di genere (ma non solo) che ci siano al mondo, dal Fantasia al Sitges al Frigh Fest e tantissimi altri. Nel corso di questo giro del mondo, ha ottenuto ottimi riscontri di pubblico e di critica, tanto che a oggi vanta un 88% di valutazioni positive tra quelle raccolte dal celebre aggregatore Rotten Tomatoes.

La storia di Párvulos, ambientata nel più classico dei futuri distopici dove il mondo è stato devastato da un'apocalisse virale, racconta di tre giovani fratelli - Salvador, Oliver e Benjamin - che si ritrovano isolati in una baita remota nel profondo dei boschi. Mentre cercano di esplorare questo mondo desolato, ospitano un segreto oscuro e inquietante nella loro cantina, una presenza che devono alimentare per garantire la loro stessa sopravvivenza.

Qui di seguito il trailer ufficiale originale del film.

Párvulos: Children of the Apocalypse: il trailer del film