Parte il Romics 29, si parlerà anche di Halloween Ends, con un messaggio di Jamie Lee Curtis!

In attesa di Halloween Ends, al cinema dal 13 ottobre, alla 29ma edizione del Romics alla Fiera di Roma, partita oggi e in chiusura domenica 9, si parlerà anche di questo film fondamentale nella saga. Ecco la data del panel.

Parte oggi la 29ma edizione del Romics, la manifestazione crossmediale dedicata a fumetto, cinema e audiovisivi in generale, alla Fiera di Roma dal 6 al 9 ottobre. Tra i panel ospitati nel Padiglione 5, il Movie Village, ce ne sarà uno dedicato all'attesissimo Halloween Ends con Jamie Lee Curtis, teorico sipario sulla saga inagurata oltre quarant'anni or sono da John Carpenter. Il panel si terrà domenica 9 ottobre dalle 17 alle 17:50.

La fine di tutto - Halloween Ends al Romics 29