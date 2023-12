Pare parecchio Parigi: il trailer della commedia di e con Leonardo Pieraccioni

News Cinema

Torna il comico toscano Leonardo Pieraccioni con Pare parecchio Parigi, in sala dal 18 gennaio. Vi presentiamo il trailer della commedia anche con Chiara Francini, Giulia Bevilacqua e Nino Frassica.

Mentre la commedia fa fatica al box office da alcuni anni, siamo ormai arrivati alle settimane della comicità italiana in sala, che provano a ricostruire un rapporto con il pubblico. Un ulteriore esempio, a feste finite, in sala dal 18 gennaio per 01 distribution, è il ritorno di Leonardo Pieraccioni, che ha diretto e interpretato come protagonista Pare parecchio Parigi. Il comico toscano firma anche il soggetto con Filippo Bologna e la sceneggiatura con Alessandro Riccio.

Si tratta di una storia familiare, che vede fra gli interpreti anche Chiara Francini, Giulia Bevilacqua e Nino Frassica, liberamente ispirata alla vicenda reale di due fratelli che nel 1982 partirono con il padre malato in roulotte gli fecero credere di essere arrivati a Parigi. Viaggiarono non uscendo quasi mai dal loro podere. Come dice Pieraccioni, "Il film è dedicato a loro. E a tutti i sognatori".

Vi presentiamo il trailer di Pare parecchio Parigi.