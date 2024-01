Pare parecchio Parigi, il backstage del film di Leonardo Pieraccioni

News Cinema

Leonardo Pieraccioni ritorna con Pare parecchio Parigi, una fiaba moderna sulla famiglia, ispirata a una storia vera, interpretata con Nino Frassica, Chiara Francini e Giulia Bevilacqua. Ecco un video backtage, aspettando l'uscita al cinema il 18 gennaio.

Un babbo che sogna un viaggio a Parigi con suo figlio e le sue due figlie, una condizione di salute che glielo impedirebbe, loro che decidono di esaudire il desiderio... più o meno: vi presentiamo un video backstage di Pare Parecchio Parigi di Leonardo Pieraccioni, al cinema dal 18 gennaio, interpretato dal comico toscano con Chiara Francini, Giulia Bevilacqua e Nino Frassica nei panni del papà!



Pare parecchio Parigi: Video Backstage: dietro le quinte, sul set del Film di Leonardo Pieraccioni - HD

Pare Parecchio Parigi, il nuovo film di Leonardo Pieraccioni