Paranormal Activity: il settimo film sarà un reboot e ha una squadra creativa col botto

Il nuovo e settimo film del fortunato franchise horror Paranormal Activity non sarà un sequel ma un reboot e uscirà il 4 marzo del 2022. Ma le novità non finiscono qui…

Nel mese di marzo del 2020, se ben ricordate, vi avevamo parlato di un altro film della serie da brivido Paranormal Activity. In realtà era stato il produttore Jason Blum a toccare l'argomento, dicendo che a scrivere il copione sarebbe stato Christopher Landon, sceneggiatore di Paranormal Activity 2, 3 e 4 e e dello spin-off Il Segnato, e regista di quest'ultimo e del recente horror Freaky, con Vince Vaughn e Kathryn Newton. Ebbene, oggi abbiamo altre due notizie in merito, la prima delle quali è che il nuovo Paranormal Activity non sarà l'ennesimo sequel, ma un reboot!

A dircelo è The Hollywood Reporter, secondo il quale alcuni insider avrebbero parlato di "un'inaspettata riorganizzazione" del franchise, il che ci piace moltissimo. Purtroppo non conosciamo la trama dell'horror, ma sappiamo che non abbandonerà la formula del found footage e che ha già una data di uscita: il 4 marzo del 2022.

L'altra notizia è che a dirigere la reinvenzione di Paranormal Activity sarà William Eubank, che è il regista del thriller/horror con Kristen Stewart Underwater. A produrre saranno Jason Blum e Oren Peli, che ha diretto e scritto il copione del primo Paranormal Activity, e prodotto Paranormal Activity 2, 3, 4 e Il Segnato.

E’ chiaro che con una squadra così, il reboot di Paranormal Activity non potrà che essere un film sopraffino, magari non efficace quanto il capostipite della serie, che è diventato un vero e proprio caso cinematografico, ma comunque spaventoso e teso al punto giusto.