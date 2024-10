Paradiso in vendita: Luca Barbareschi presenta la sua "fiaba politica" alla Festa del Cinema di Roma

News Cinema

Una commedia in cui si immagina che l'Italia venda un'isola delle Eolie alla Sicilia, e che un inviato del governo transalpino venga incaricato di convincere gli isolani a cedere le loro proprietà. In concorso al #ROFF19.

C’è un'isola al largo della Sicilia, immaginaria ma non troppo, che è stata venduta da un’Italia in bancarotta (speriamo del tutto immaginaria) al governo francese.

Ma i francesi, si sa, sono esigenti, e vogliono sbarazzarsi anche degli isolani per poter costruire quel che vogliono dove vogliono: per farlo, spediscono lì, a Fenicusa, lo spietato François Alarie, uno di quelli specializzati nel fare il lavoro sporco per i potenti, rampollo di una famiglia che quello ha fatto per oltre un secolo, e che per questo suo tramare nell’ombra e ingannare e viene soprannominato “Richelieu”.

Ovvio che il “franzoso” troverà sull’isola una resistenza agguerrita alle sue napoleoniche velleità di conquista, di conversione gastronomica al burro e al fois gras; e, ironia della sorte, la più agguerrità dei resistenti è la bella sindaca, nonché insegnante dell’unica scuola dell’isola, che si chiama Marianna.

Tutto questo avviene in Paradiso in vendita, nuova commedia da regista di Luca Barbareschi che è stata presentata in anteprima assoluta alla Festa del Cinema di Roma.

“Mi era arrivato un soggetto che parlava della storia, ispirata a fatti quasi realmente accaduti, di quando il governo greco, nel pieno della crisi economica del 2015, valutò l’ipotesi di vendere una delle loro isole alla Germania”, ha raccontato il sempre vulcanico Barbareschi. “Era una storia che non mi convinceva pienamente: sono uno che anche di fronte ai progetti che poi realizzerò ho bisogno di tempo per metabolizzare, e nel corso di quel tempo abbiamo iniziato a pensare all’ipotesi di spostare la vicenda in Italia. Guarda caso”, ha proseguito il regista, “proprio in quel periodo i giornali si riempivano di titoli che parlavano di ‘Italia in svendita’ [per via di acquisizioni straniere di grandi aziende italiane, n.d.r.] e allora abbiamo preso la decisione di ambientarla da noi”.

Da lì a scegliere l’isola in questione, il passo è stato breve e immediato: “Ho scelto Filicudi perché ci vado in vacanza da quarant’anni, e la amo profondamente”, ha detto Barbareschi, che dell’isola delle Eolie è anche cittadino onorario, “ma anche perché la storia della reazione degli isolani alla decisione del governo di mandare lì al confino i condannati di mafia, negli anni Settanta, è stata un bell’esempio di ribellione al potere di una piccola comunità”. E infatti, Paradiso in vendita racconta di una analoga ribellione al potere. “Fiaba politica”, lo definisce Barbareschi, “perché è una storia frutto d’invenzione che racconta qualcosa di reale”.

Il potere di cui parla Barbareschi nel film, però, non è tanto un potere politico, quanto finanziario: “Bernard Arnault [il capo della multinazionale francese del lusso LVMH, uno degli uomini più ricchi al mondo, n.d.r] ha detto di recente che vorrebbe comperare il Nord Italia. Quando l’ho sentito ho pensato che potesse essere possibile dire una cazzata così grande, ma in realtà la übris della finanza - che è diversa dall’economia, che è invece una cosa seria - è tale da portare a pensare che la ricchezza sia più importante dell’identità e della storia di un paese”.

Barbareschi stempera anche il ritratto fortemente ironico, quasi un po’ grottesco, fatto nel film dei cugini francesi e della loro grandeur: “Noi siamo molto come loro, che sono sì nostri cugini ma privi del nostro senso dello humor, che deriva da una storia molto complessa, mentre loro l’hanno perso. L’hanno perso e pensano di poterci comprare perché si prendono molto sul serio”.





Interpretato da Bruno Todeschini (“per gli svizzeri sono una merda di italiano, in Francia sono un svizzero, in Italia sono un francese”, ha detto ridendo) nel ruolo dell’invasore “franzoso” e da Donatella Finocchiaro in quelli della battagliera Marianna (“un personaggio bellissimo, che mi ha permesso di passare due mesi su quest’isola che è un paradiso”, ha commentato), Paradiso in vendita conta però anche sulla partecipazione, anche in ruoli importanti, di 160 filicudari che, ha detto Barbareschi, “hanno recitato assieme a noi. Come ci dimostra il neorealismo, che nasceva dalla necessità, noi italiani siamo attori nati, spontanei”. E poi, ha aggiunto il regista “la realtà supera sempre l’immaginazione: durante una scena in cui gli abitanti se la prendevano con grande e realistica foga con l’invasione, ho saputi che c’è davvero a Filicudi un francese che sta facendo incetta di case: finora ne ha comprate nove”.

Le estati trascorse sull’isola sono state anche d’ispirazione per Barbareschi per ritrarre il modo in cui il personaggio di Todeschini sbarca su quell’isola aspra e selvaggia, del tutto fuori contesto con i suoi tre elegantissimi e ingombranti trolley di marca: “A Filicudi ci mettiamo al bar e, granita alla mano, di divertiamo a vedere la gente che sbarca dall’aliscafo: dalla dimensione della loro valigia giudichiamo quanti giorni riusciranno a resistere”.

“Nel film”, ha concluso il regista “ si raccontano leggende e storie dell’isola, che però non hanno radici antiche: nascono da un dopoguerra in cui veniva lì e nelle Eolie veniva coltivato il grano con la segale cornuta, il cui effetto, anche dopo la panificazione, è quello dell’LSD. Vero o falso? Non si sa. Vero però che i pescatori tramandono una preghiera segreta che è in grado di spezzare le trombe d’aria. Una volta ho visto coi miei occhi un vecchio pescatore, un mio amico, il mio Prospero, che è anche nel film, bisbigliare qualcosa davanti a una tromba d’aria che avanzava e che si è dissolta all’istante. Ecco, questa è la magia dell’isola, la magia che contrasta chi pensa che coi i soldi sia possibile comprare tutto”.