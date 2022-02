Paddington 3: si gira a fine anno, parola di Ben Whishaw!

News Cinema

Nel corso di un'intervista, Ben Whishaw, che è la voce originale del Paddington cinematografico, ha annunciato che il terzo film della serie entrerà in lavorazione nell'ultima parte del 2022.

Dopo aver scoperto che per un po’ Paddington 2 aveva superato Quarto Potere sul sito di recensioni americane rottentomatoes, ci siamo presi ancora più a cuore i destini cinematografici dell'orsetto che arriva a Londra dal Perù e viene amorevolmente accolto dalla famiglia Brown. E perciò siamo lieti di annunciarvi che le riprese di Paddington 3 cominceranno prima della fine del 2022.

A dare aggiornamenti su Paddington 3 è stato l'attore inglese Ben Whishaw, che nella versione originale del primo, secondo e presumibilmente terzo film presta la voce al personaggio di Paddington.

Cosa sappiamo su Paddington 3

Visto lo straordinario successo al botteghino di Paddington (2014) e Paddington 2 (2017), che sul sopracitato rottentomatoes hanno avuto rispettivamente il 97% e il 99% di critiche positive, era stato ufficialmente annunciato che Paddington 3 sarebbe entrato in produzione nel febbraio del 2021, ma sappiamo ciò che è successo al mondo intero e quindi il progetto si è bloccato per un po’. Dopodiché si è parlato della prima metà del 2022 e ora il film ha subito un ulteriore piccolo ritardo.

Alla BBC Whishaw non ha fornito informazioni supplementari, quindi non sappiamo quali membri del cast "umano" torneranno né chi dirigerà il film. "Un momento!" - direte voi - "Ma il regista non doveva essere sempre Paul King?". Ebbene no, perché costui è impegnato con l'atteso Wonka, il prequel di Willy Wonka e La fabbrica di cioccolato con protagonista Timothée Chalamet. King sarà però produttore esecutivo, insieme ai co-sceneggiatori di Paddington 2 Mark Burton, Jon Foster e James Lamont. Gli ultimi due hanno anche scritto la serie animata ancora in corso Le avventure di Paddington, in cui sempre Ben Whishaw fa parlare Paddington. Certo è che, in un periodo così difficile, abbiamo tutti un gran bisogno di un film come Paddington 3, che ci metta di buon umore e ci intenerisca.