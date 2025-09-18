TGCom24
Home | Cinema | News | Ozzy: No Escape From Now, ecco il trailer del documentario sulla leggenda del rock
News Cinema

Ozzy: No Escape From Now, ecco il trailer del documentario sulla leggenda del rock

5

Gli ultimi, difficili sei anni di vita di Ozzy Osbourne raccontati in un film che debutterà in esclusiva su Paramount+ il prossimo 7 ottobre.

Ozzy: No Escape From Now, ecco il trailer del documentario sulla leggenda del rock

Rockettari e metallari di tutto il mondo non hanno ancora superato lo choc dovuto alla morte di Ozzy Osbourne, leggenda del rock che ci ha lasciati il 22 luglio scorso, un paio di settimane dopo aver tenuto un concerto d'addio di cui si è parlato tantissimo, e già sta per arrivare un film documentario che ne raconta gli ultimi sei anni di vita. Si intitola Ozzy: No Escape From Now, è stato diretto dalla regista premio BAFTA Tania Alexander, e debutterà in esclusiva martedì 7 ottobre su Paramount+.
Il documentario è stato realizzato in collaborazione con la famiglia Osbourne. Oltre a Ozzy e Sharon, anche i figli Aimee, Kelly e Jack ripercorrono la caduta subita dal padre nel 2019 e le conseguenze che portarono all’annullamento del suo tour d’addio. Il film segue il difficile percorso tra interventi chirurgici, problemi di salute crescenti e gli effetti della diagnosi di Parkinson, restituendo un ritratto autentico e coraggioso che mostra come il dolore cronico abbia inciso sulla sua salute mentale e sulla musica composta in quegli anni. La narrazione include anche la rinascita artistica innescata dalla collaborazione con Post Malone nel brano Take What You Want, pubblicato nell’ottobre 2019, che segnò l’inizio di una nuova fase musicale. Viene raccontata inoltre la genesi di due album fondamentali: Ordinary Man (2020) e Patient Number 9 (2022), quest’ultimo vincitore di due Grammy, con alcuni dei brani più intimi e riflessivi della sua carriera.
Il documentario mostra Ozzy a casa e in studio, segue la sua decisione di tornare sul palco in occasione della cerimonia di chiusura dei Commonwealth Games nel 2022, e documenta la performance esclusiva in occasione della sua introduzione nella Rock and Roll Hall of Fame nel 2024 e il concerto-evento Back To The Beginning a Birmingham nel luglio 2025. Concepito come ritratto in vita, dopo la scomparsa di Ozzy il 22 luglio 2025 il film è un tributo alla sua determinazione, al suo talento e al suo coraggio, che lo hanno reso un eroe per milioni di fan in tutto il mondo.
Accanto alla famiglia Osbourne, partecipano al documentario amici e colleghi come Tony Iommi (Black Sabbath), Duff McKagan e Slash (Guns N’ Roses), Robert Trujillo e James Hetfield (Metallica), Billy Idol, Maynard James Keenan (Tool), Chad Smith (Red Hot Chili Peppers), Zakk Wylde, Andrew Watt, Billy Morrison, Tom Morello (Rage Against The Machine), Mike Inez (Alice In Chains) e Billy Corgan (Smashing Pumpkins), che offrono prospettive personali e inedite sull’uomo e sull’artista.
Qui di seguito, il trailer ufficiale di Ozzy: No Escape From Now.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
Wicked - Parte 2, svelata la durata del film musical con Ariana Grande e Cynthia Erivo
news Cinema Wicked - Parte 2, svelata la durata del film musical con Ariana Grande e Cynthia Erivo
Dopo The Conjuring, gli sceneggiatori Chad e Carey Hayes debutteranno alla regia con Train
news Cinema Dopo The Conjuring, gli sceneggiatori Chad e Carey Hayes debutteranno alla regia con Train
Familiar Touch, prendersi cura degli altri: incontro con la regista Sarah Friedland e la protagonista Kathleen Chalfant
news Cinema Familiar Touch, prendersi cura degli altri: incontro con la regista Sarah Friedland e la protagonista Kathleen Chalfant
Avengers: Doomsday, il ritorno di Scarlet Witch favorito dagli X-Men?
news Cinema Avengers: Doomsday, il ritorno di Scarlet Witch favorito dagli X-Men?
Esprimi un Desiderio: la recensione della commedia con Diego Abatantuono e Max Angioni
recensione Cinema Esprimi un Desiderio: la recensione della commedia con Diego Abatantuono e Max Angioni
Dave Bautista sta ancora aspettando una telefonata dal DCU: “Non dico di essere deluso, ma…”
news Cinema Dave Bautista sta ancora aspettando una telefonata dal DCU: “Non dico di essere deluso, ma…”
Miami Vice, il remake diretto da Joseph Kosinski ha finalmente una data d'uscita
news Cinema Miami Vice, il remake diretto da Joseph Kosinski ha finalmente una data d'uscita
Honey Don't: la recensione del film di Ethan Coen con Margaret Qualley
recensione Cinema Honey Don't: la recensione del film di Ethan Coen con Margaret Qualley
Scopri tutte le News Film
Film stasera in TV
Blair Witch
Per Tutta la Vita
Sapore di mare 2 - Un anno dopo
Senza tregua
Jurassic Park
Le verità nascoste
Save the Last Dance
Jane Got a Gun
Piedone a Hong Kong
Mississippi Burning - Le radici dell'odio
Ti presento i miei
Lonely Hearts
Film stasera in TV