Oscar 2025, The Brutalist: Adrien Brody, fotografia e musiche, uno strano caso di "sì, ci stanno"

News Cinema

The Brutalist ha ottenuto tre premi Oscar, andati ad Adrien Brody come miglior attore protagonista, alla fotografia e alle musiche. Curiosamente, erano proprio i tre aspetti che avevano colpito maggiormente chi vi scrive. Ricordate quando è capitato anche a voi, di essere totalmente d'accordo con l'Academy? Non è mica frequente...

I tre Oscar 2025 che alla fine ha ottenuto The Brutalist sono stati miglior attore protagonista (Adrien Brody), migliori musiche (Daniel Blumberg) e migliore fotografia (Lol Crawley): al di là del fatto che siano meritati o meno rispetto ai concorrenti, vi raccontiamo una nostra sensazione piuttosto rara. Nel conoscere il verdetto, abbiamo d'istinto pensato che fossero proprio quelli giusti per il film. Quante volte a un appassionato di cinema o a un critico capita di vivere una cosa del genere, davanti all'elenco degli Oscar? Sono sensazioni soggettive, ma che per ognuno di noi seguono un filo logico. A voi è mai capitato di pensare con soddisfazione: "Sì, ci stanno tutti"?

Protagonista, fotografia e musiche, tre Oscar a The Brutalist che "ci stanno tutti"

La stragrande maggioranza delle volte che leggiamo un elenco fresco degli Oscar assegnati, pensiamo che questo o quel film, nel conteggio dei premi, sia stato sopravvalutato o sottovalutato: che nell'entusiasmo di volata gli siano piovuti addosso sin troppi riconoscimenti... o che al contrario sia un peccato che un lavoro pregevole si sia fermato alle nomination, che vengono dimenticate ancora più rapidamente delle stesse statuette. Parliamo di un sentimento istintivo che non è legato al confronto e alla gara, ma nasce dalla valutazione degli aspetti proprio interni all'opera. Naturalmente, è un confronto con il nostro gusto soggettivo: si tratta di porre domande a sé stessi, in fondo. Perché ho pensato che attore protagonista, fotografia e musiche fossero le cose che avevo portato davvero con me, da The Brutalist? Partiamo dalla direzione opposta: perché non mi dispiace per le altre mancate statuette?



The Brutalist: Nuovo Trailer Ufficiale in Italiano del Film con Adrien Brody - HD

Uscendo dalla sala, ho pensato che The Brutalist fosse un film molto ambizioso, ma che non riuscisse davvero a reggere il peso di quest'ambizione per tutte e tre le ore della sua durata: per la prima metà mi aveva travolto, poi mi sono distaccato dal lungometraggio, a mano a mano che abbracciava un "effetto shock" che mi è apparso più banale del modo avvolgente e sottotraccia con cui il film era partito. Questa disomogeneità automaticamente mi ha allontanato dall'idea dei massimi premi alle mansioni più legate al problema, o meglio a ciò che io avvertivo come problema: miglior film, migliore regia, migliore sceneggiatura (senza nulla togliere alla personalità e alla forza del progetto). Ero scettico anche sul montaggio, non tanto per la durata dell'opera, che non dipende di certo solo da una scelta del montatore, quanto sul fatto che alcuni dei momenti più intensi di The Brutalist sono dei piani sequenza: il ritmo dei suoi momenti più belli è creato sul set, senza stacchi. Più curioso interrogare me stesso sulla mia freddezza verso la nomination per la scenografia: diavolo, parliamo di un film su un architetto, possibile che non mi avesse coinvolto quell'aspetto del lavoro?

La causa è forse da ricercarsi nella fotografia: ancora prima di scrivere un articolo sul VistaVision usato in The Brutalist, ho proprio apprezzato come il formato del quadro, la luce, la corposità della pellicola mi veicolavano quegli ambienti. Probabilmente si deve a una mia ignoranza nel settore specifico della storia dell'arte, però sul serio per me il "filtro" sulla realtà, costituito dalla luce e dall'inquadratura in The Brutalist, ha scavalcato del tutto la mia percezione oggettiva dei luoghi. E le musiche di Daniel Blumberg sono un complemento perfetto a quest'immagine, mai banale e scontato, in una sinergia che ti proietta davvero in un discorso dall'identità audiovisiva molto chiara. Sarebbe stata la stessa ragione per premiare la regia, se non fosse stato per quella perplessità che ho spiegato.



The Brutalist: La nostra video intervista a Felicity Jones e Guy Pearce - HD

E le performance? Ho avuto la fortuna di apprezzare The Brutalist in lingua originale e non si può davvero dir nulla contro la resa di Felicity Jones e Guy Pearce, rispettivamente moglie e squilibrato mecenate dell'architetto. Sulla carta, sarebbero proprio le performance tecniche "da Oscar", persino con quella gustosa narrazione della riscossa che piace a Hollywood, il rilancio di un professionista come Pearce, quello strano retrogusto da "seconda possibilità di essere di nuovo tra i grandi del cinema che conta". Però Adrien Brody, che avrà pure il birignao della sofferenza sul suo volto maschera, è sul serio The Brutalist: è una presenza che deve caricarsi sulle spalle il film intero... e lo fa mettendo in ombra gli altri, bravi o meno che siano. Anche quando la sua performance deve veicolare gli eccessi che - come ho già detto - per me destabilizzano un po' l'impianto generale, se ne fa carico in modo totalizzante. È l'anima in pena che ti rimane a film finito, anche quando quel film finito non muori dalla voglia di rivederlo.

Ecco, abbiamo speso un po' di parole per dare un senso a una reazione soggettiva. Vi siete mai interrogati così? Cogliere l'occasione di una premiazione per articolare i propri gusti può avere un valore per noi stessi. Più privato che pubblico, certo, ma pensiamo non sia tempo perso.