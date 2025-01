Oscar 2025: quest'anno C'è ancora domani può concorrere al premio!

News Cinema

Ai molti che si chiedevano perché C'è ancora domani non potesse concorrere all'Oscar, è arrivato la risposta: il film di Paola Cortellesi, molto apprezzato anche all'estero, ne ha diritto quest'anno.

Sembra davvero inarrestabile il cammino del film d'esordio di Paola Cortellesi, C'è ancora domani, che, pur tra le immancabili polemiche scatenate dai soliti hater che spesso accompagnano le opere di successo, ha stabilito un record impressionante di incassi e provocato una grande risposta in un pubblico generalmente apatico, conquistando anche la stima e l'ammirazione di registi, attori e intellettuali americani, come la grande scrittrice Joyce Carol Oates, che ha avuto parole di enorme lode per il film al recente Noir in Festival. E proprio dagli Stari Uniti, dove il film è uscito nel 2024, arrivano ottime notizie: oltre a Vermiglio di Maura Delpero, C'è ancora domani può concorrere agli Oscar di quest'anno. Le votazioni si svolgeranno da giovedì 9 a domenica e il 17 gennaio ci sarà l'annuncio ufficiale delle candidature, per cui non resta che incrociare le dita.

Le chance di C'è ancora domani agli Oscar 2025

Uscito nei nostri cinema il 26 ottobre 2023, C'è ancora domani ha incassato in Italia 36.8 milioni ed è stato visto più di Barbie e Oppenheimer, oltre ad avere avuto una capillare distribuzione mondiale che lo ha visto sbarcare con successo in ben 126 paesi, tra cui Cina, Corea del Sud e Hong Kong. E i record di quest'esordio in bianco e nero non finiscono certo qua. Nel 2024 risulta il quarto miglior incasso per un film italiano ed è stato il film italiano più visto in Francia negli ultimi dieci anni. E non parliamo di tutti i premi e riconoscimenti che ha ottenuto. Diremmo dunque che le sue chance di essere candidato all'Oscar come miglior film internazionale o miglior film tout court sono ottime. Non resta che aspettare il 17 gennaio e vedere se tra i titoli annunciati ci sarà anche There is Still Tomorrow.