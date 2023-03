Oscar 2023: i cinque candidati come miglior attore non protagonista

Barry Keoghan: nomination all'Oscar 2023 come miglior attore non protagonista

Questo ragazzo 30enne di Dublino ottiene la sua prima nomination che per lui equivale già a una vittoria. Barry Keoghan si è costruito una carriera da solo, con alle spalle un'infanzia estremamente tragica. Tra i 5 e i 10 anni è stato affidato a una famiglia dopo l'altra, per un totale di tredici spostamenti, perché i servizi sociali avevano tolto la genitorialità alla madre tossicodipendente, poi deceduta per overdose quando lui aveva 12 anni. Il suo ingresso nel mondo della recitazione è avvenuto per caso nel 2011, dopo aver visto l'annuncio di un casting per un piccolo film. Lo abbiamo visto in titoli quali Il sacrificio del cervo sacro, Dunkirk e The Batman, e ora lo vedremo al Dolby Theater di Los Angeles alla più prestigiosa cerimonia di premiazione del cinema per il suo ottimo lavoro in Gli spiriti dell'isola.