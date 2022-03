Oscar 2022: Sam Elliott furioso con Il potere del cane e quei cowboy come spogliarellisti

News Cinema

Fa molto discutere sul web la tirata (anche) omofoba e sessista di Sam Elliott, attore veterano e premio Oscar per A Star is Born, contro il film di Jane Campion Il potere del cane.

Ci sono attori, in America, che non hanno peli sulla lingua, anche quando dovrebbero averne. Uno di questi è Sam Elliott, balzato "agli onori" della cronaca per la sua tirata, densa di parolacce e insulti, contro Il potere del cane, il western di Jane Campion candidato a ben 12 Oscar, che gli ha fatto schifo per parecchi aspetti, anche controversi. Vediamo in dettaglio cosa ha detto Elliott, 78 anni da vero macho, durante una conversazione nel podcast di Marc Maron, che si chiama non a caso WTF with Marc Maron.

Sam Elliott contro Il potere del cane, parolacce incluse

Dal momento che Sam Elliott è texano, appassionato di western e ha lavorato in parecchi film famosi del genere, fin da Butch Cassidy del 1969, ed essendo Il potere del cane l'unico film di genere candidato all'Oscar 2022, la domanda è stata inevitabile. Questa la risposta di Elliott (le parolacce non sono nostre, ndr):

"Vuoi parlare di quella stronzata?". "Non ti è piaciuto?".

Cazzo, no. Perché? Ti dico io perché non mi è piaciuto affatto. L'ho visto quando ero in Texas a girare (la serie) 1883 e quello che me l'ha fatto realizzare l'altro giorno quando ho detto, 'vogliamo parlare di quel cazzo di film?', è che c'era un'intera pagina del cazzo nel LA Times con una recensione, non una recensione, ma un brano, che parlava dello "sventramento del mito americano". E ho pensato "Ma che cazzo, che cazzo?? Io sono uno che fa western da una vita. Lo sventramento del mito americano? Hanno fatto sembrare i cowboy come quei tipi che ballavano a New York (i Chippendale, ndr) con addosso papillon e poco altro. Hai capito a chi mi riferisco? Ecco a chi somigliavano quei cazzo di cowboy nel film. Non fanno che andare in giro coi copripantaloni in pelle e senza camicia. Ci sono tutte queste allusioni all'omosessualità in tutto quel cazzo di film.

Elliott ha poi parlato anche di Jane Campion, che stima ma che ha trovato completamente fuori posto per questo film:

Questa donna neozelandese - che tra l'altro è una brillante regista, amo i suoi precedenti lavori - ma che cazzo sa del west americano? E perché cazzo ha girato questo film in Nuova Zelanda spacciandolo per il Montana e dicendo "Ecco com'era". Questo mi ha dato veramente fastidio, amico. Il mito è che fossero questi macho che vivevano col bestiame. Io vengo da quel cazzo di Texas dove frequentavo famiglie, non uomini, ma famiglie grandi, allargate, lunghe, di più generazioni...

Se siete in grado di capire, non tanto l'inglese quanto la parlata di Sam Elliott col suo vocione, qua sotto c'è la clip incriminata...

Marc Maron: Did you see Power of the Dog, did you see that movie?

Sam Elliott: Yeah do you wanna talk about that piece of shit?

Marc: [ohh noo] You didn’t like that one?

Sam: Fuck no. pic.twitter.com/BGdOd6scwe— Jonathan (@jonathanmb32) February 28, 2022