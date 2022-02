Oscar 2022: Le Nomination in diretta

News Cinema

Oscar 2022: Martedì 8 febbraio dalle 14.15, ora italiana, potrete assistere in diretta streaming all'annuncio delle nomination ai 94esimi Academy Awards. La lista dei candidati nelle 23 categorie degli Oscar saranno presentati in diretta da Los Angeles dall'attrice Tracee Ellis Ross (vincitrice del Golden Globe nel 2017 per la serie Black-ish, nonché figlia della leggendaria Diana Ross) e dall'attore Leslie Jordan (protagonista in decine di celebre serie tv tra le quali Will & Grace, per la quale vinse un Emmy Award nel 2006 per il ruolo di Beverly Leslie).

Come di consuetudine, l'annuncio delle nomination avverrà quando a Los Angeles sarà ancora l'alba e sarà suddiviso in due parti, interrotte da una breve pausa.



La prima parte della lettura delle candidature agli Oscar 2022 inizierà alle 14.18 e riguarderà le seguenti nomination (in ordine alfabetico):

Attore non protagonista

Attrice non protagonista

Colonna sonora

Cortometraggio

Cortometraggio animato

Costumi

Sceneggiatura originale

Sceneggiatura non originale

Sonoro

La seconda parte, che inizierà alle 14.31, riguarderà le seguenti nomination (in ordine alfabetico):

Attore protagonista

Attrice protagonista

Canzone originale

Cortometraggio documentario

Documentario

Effetti visivi

Film

Film d'animazione

Film Internazionale

Fotografia

Montaggio

Regia

Scenografia

Trucco e acconciature

Sarà possibile assistere in diretta all'annuncio dei candidati all'Oscar 2022 sul sito e sui canali ufficiali dell'Academy. Per facilitarvi la visione dell'evento, trovate qui sotto il player del canale youtube ufficiale per guardare in diretta insieme a noi l'evento in live streaming.

Ricordiamo che la cerimonia di premiazione dei 94esimi Premi Oscar si svolgerà nella notte tra domenica 27 e lunedì 28 marzo 2022 sul palco del Theatre at Hollywood & Highland Center.

