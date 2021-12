Oscar 2022: ecco i candidati nelle shortlist di 10 categorie dei premi

News Cinema

Oltre a quella del miglior film internazionale, di cui fa parte E' stata la mando di Dio di Paolo Sorrentino, l'Academy ha reso noto le shortlist di altre 9 categorie. Ecco film e personaggi ancora in corsa per una candidatura agli Oscar 2022.

Oltre ai "finalisti" in corsa per la candidatura all'Oscar 2022 come miglior film internazionale - 15 film di cui fa parte anche E' stata la mando di Dio di Paolo Sorrentino - L'Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha annunciato ieri altre shortlist che riguardano 9 categorie dei premi cinematografici più importanti dell'anno: lungometraggio documentario, cortometraggio documentario, trucco e acconciature, colonna sonora originale, canzone originale, cortometraggio animato, cortometraggio live action, sonoro, effetti visivi. La votazione per le nomination ufficiali inizieranno giovedì 27 gennaio 2022 e si concluderanno martedì 1 febbraio 2022. Tutte le candidature agli Oscar 2022 saranno annunciate martedì 8 febbraio 2022 mentre la cerimonia di premiazione della 94a edizione degli Academy Awards si terrà domenica 27 marzo 2022, al Dolby Theatre di Hollywood e sarà trasmesso in diretta su ABC e in più di 200 paesi in tutto il mondo.



Ecco dunque la lista dei finalisti ancora in concorso per le nomination agli Oscar 2022 in 9 categorie:

Oscar 2022: shortlist candidati per il miglior documentario

Ascension di Jessica Kingdon

Attica di Stanley Nelson

Billie Eilish: The World's a Little Blurry di RJ Cutler

Faya Dayi di Jessica Beshir

The First Wave di Matthew Heineman

Flee di Jonas Poher Rasmussen

In the Same Breath di Nanfu Wang

Julia di Julie Cohen, Betsy West

President di Camilla Nielsson

Procession di Robert Greene

The Rescue di Jimmy Chin e Elizabeth Chai Vasarhelyi

Simple as Water di Megan Mylan

Summer of Soul (...Or, When the Revolution Could Not Be Televised) di Quest Love

The Velvet Underground di Todd Haynes

Writing with Fire di Rintu Thomas

Oscar 2022: shortlist candidati per cortometraggio documentario

Águilas

Audible

A Broken House

Camp Confidential: America's Secret Nazis

Coded: The Hidden Love of J. C. Leyendecker

Day of Rage

The Facility

Lead Me Home

Lynching Postcards: "Token of a Great Day

The Queen of Basketball

Sophie & the Baron

Takeover

Terror Contagion

Three Songs for Benazir

When We Were Bullies



Oscar 2022: shortlist candidati trucco e acconciature

Il Principe cerca Figlio

Crudelia

Cyrano

Dune

Gli occhi di Tammy Faye

House of Gucci

La Fiera delle Illusioni - Nightmare Alley

No Time to Die

The Suicide Squad - Missione Suicida

West Side Story

Oscar 2022: shortlist candidati colonna sonora originale

Being the Ricardos - Daniel Pemberton

Candyman - Robert Aiki Aubrey Lowe

Don't Look Up - Nicholas Britell

Dune - Hans Zimmer

Encanto - Germaine Franco

The French Dispatch - Alexandre Desplat

The Green Knight - Daniel Hart

The Harder They Fall - Jeymes Samuel

Una Famiglia Vincente - King Richard - Kris Bowers

The Last Duel - Harry Gregson-Williams

No Time to Die - Hans Zimmer

Madres Paralelas - Alberto Iglesias

Il potere del cane - Jonny Greenwood

Spencer - Jonny Greenwood

The Tragedy of Macbeth - Carter Burwell

Oscar 2022: shortlist candidati canzone originale

"So May We Start?" dal film Annette - Ron Mael, Russell Mael (Sparks)

"Down To Joy" dal film Belfast - Van Morrison

"Right Where I Belong" dal film Brian Wilson: Long Promised Road - Brian Wilson, Jim James

"Automatic Woman" dal film Bruised - Lottare per vivere - H.E.R.

"Dream Girl" dal film Cenerentola - Idina Menzel, Laura Veltz

"Beyond The Shore" dal film CODA - Nicholai Baxter, Matt Dahan, Sian Heder, Marius de Vries

"The Anonymous Ones" dal film Caro Evan Hansen - Benj Pasek, Justin Paul, Amandla Stenberg

"Just Look Up" dal film Don't Look Up - Nicholas Britell, Ariana Grande, Scott Mescudi, Tara Stinson

"Dos Oruguitas" dal film Encanto (Walt Disney Pictures) - Lin-Manuel Miranda

"Somehow You Do" dal film Four Good Days - Diane Warren

"Guns Go Bang" dal film "The Harder They Fall - Jeymes Samuel, Scott Mescudi, Shawn Carter

"Be Alive" dal film Una Famiglia vincente - King Richard - Beyoncé Knowles-Carter, Dixson

"No Time To Die" dal film No Time to Die - Billie Eilish, Finneas O'Connell

"Here I Am (Singing My Way Home)" dal film Respect - Jamie Alexander Hartman, Jennifer Hudson, Carole King

"Your Song Saved My Life" dal film Sing 2 - Bono, The Edge, Adam Clayton, Larry Mullen, Jr.

Oscar 2022: shortlist candidati cortometraggio animato

Affairs of the Art

Angakusajaujuq: The Shaman's Apprentice

Bad Seeds

Bestia

Boxballet

Flowing Home

Mum Is Pouring Rain

The Musician

Namoo

Only a Child

Robin Robin

Souvenir Souvenir

Step into the River

Us Again

The Windshield Wiper

Oscar 2022: shortlist candidati cortometraggio live action

Ala Kachuu - Take and Run

Censor of Dreams

The Criminals

Distances

The Dress

Frimas

Les Grandes Claques

The Long Goodbye

On My Mind

Please Hold

Stenofonen

Tala'vision

Under the Heavens

When the Sun Sets

You're Dead Helen

Oscar 2022: shortlist candidati sonoro

Dune

Ultima Notte a Soho

Matrix Resurrections

No Time to Die

Il Potere del cane

A Quiet Place Part II

Spider-Man: No Way Home

Tick, Tick ... Boom!

West Side Story

Oscar 2022: shortlist effetti visivi