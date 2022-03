Oscar 2022: Ariana DeBose compie l'impresa e vince l'Oscar per Anita in West Side Story

News Cinema

Doppio Oscar per il personaggio portato sullo schermo da due attrici diverse e un trionfo personale per Ariana DeBose, prima afrolatina queer a vincere la statuetta.

Delle 7 nomination agli Oscar di West Side Story di Steven Spielberg solo una se n'è concretizzata, quella per la miglior attrice non protagonista ad Ariana DeBose, largamente annunciata da una marea di premi tra cui Golden Globe, SAG Award e BAFTA, con cui entra decisamente nella storia.

I record di Ariana DeBose

Ariana DeBose ha 31 anni, è afro-latina, di padre portoricano e madre bianca ma così si definisce: "sono nera e ho origini afro-americane, ma in parte sono anche italiana". Insomma, un perfetto esempio di melting pot. DeBose è un attivista dichiaratamente gay ed è la prima volta che un'attrice con tutte queste caratteristiche vince l'Oscar. È anche la seconda a vincerlo per il ruolo di Anita, la fidanzata di Bernardo, in West Side Story, esattamente 60 anni dopo la vittoria di Rita Moreno.

Ariana DeBose ha interpretato parecchi musical a Broadway, dopo il debutto tv nel reality So You Think You Can Dance. Tra i musical in cui è apparsa Hairspray, Bring It On, Pippin e Hamilton, ma il ruolo che le ha cambiato la vita è stato quello di Disco Donna in Summer: The Donna Summer Musical, per il quale viene candidata al Tony Award nel 2018.Al cinema, dopo una serie di piccoli ruoli, la troviamo nell'adattamento di The Prom, diretta da Ryan Murphy e nella serie tv Schmigadoon! Nel suo futuro c'è l'action Argylle e anche un cinecomic Marvel, Kraven the Hunter.

Nel suo discorso di accettazione dell'Oscar, citando i versi di una celebre canzone di West Side Story, "Somewhere", ha detto:

A chiunque di voi abbia mai messo in discussione la sua identità, o si sia mai trovato a vivere nelle zone d'ombra, assicuro che esiste davvero un posto per noi!