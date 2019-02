Oscar 2019: Lady Gaga e Bradley Cooper cantano Shallow da A Star Is Born

"Shallow", canzone di A Star Is Born, ha vinto l'Oscar 2019 come miglior canzone originale. Poco prima, è stata eseguita sul palco da Bradley Cooper (regista e interprete) e Lady Gaga (protagonista femminile, era anche candidata). Avendo già vinto il corrispondente Golden Globe, Shallow era naturalmente favoritissima, a discapito dell'incredibile "When A Cowboy Trades His Spurs for Wings" dalla Ballata di Buster Scruggs, "All The Stars" da Black Panther, "I’ll Fight" dal documentario RBG e "The Place Where Lost Things Go" dal Ritorno di Mary Poppins.

Ricevendo il premio, Lady Gaga si è rivolta con passione al suo partner sullo schermo, nonché mentore cinematografico a tutti gli effetti.

“Bradley, non c'è una sola persona al mondo che avrebbe potuto cantare questa canzone con me, se non te. Grazie per aver creduto in noi. Se avete un sogno, dovete combattere, la passione richiede disciplina, non conta quante volte veniate respinti, o cadiate, o vi pestino. Contano le volte in cui vi risollevate, mostrate coraggio e andate avanti. Grazie!"