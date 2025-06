Orwell e la distopia che diventa realtà: incontro con il regista Raoul Peck

News Cinema

I collegamenti fra il passato che non si elabora e un presente che si ostina a commettere gli stessi errori sono al centro del complesso documentario di Raoul Peck, Orwell: 2+2=5, appena presentato al Biografilm dopo la prima di Cannes. Abbiamo incontrato a Bologna il regista.

Raoul Peck è abituato a raccontare nei suoi film il passato e presente delle storture del nostro mondo, l’incapacità di imparare dagli errori per cambiare le cose. Lo incontriamo, sorridente e pacifico, poco dopo aver visto il suo violentissimo atto di accusa alla cecità umana, al vicolo cieco in cui ci troviamo a causa dell’incapacità di prendere atto di come la democrazia sia un battaglia quotidiana. A Bologna è stato presentato, al Biografilm Festival, Orwell: 2+2=5, il suo ultimo film appena presentato al Festival di Cannes e in sala prossimamente per I Wonder Pictures.

Le definisce “un progetto da sogno. Qualsiasi regista avrebbe detto sì a un film su Orwell. La Universal ha chiamato il mio amico e co-produttore Alex Gibney e gli ha detto: “ti interessa?”. Alex mi ha chiamato e io gli ho risposto: “Ci sto se ci stai tu”. È bastata una telefonata, siamo riusciti a finanziarlo in tre settimane. Avevamo il distributore, gli investitori e avevo scritto una pagina, ma sapevo che avendo accesso a tutto, al romanzo, alle lettere, ai diari, ai saggi, avrei trovato un sacco di tesori”. I tesori di uno scrittore diventato un aggettivo per descrivere meccanismi totalitari che si insinuano nella società, ma soprattutto nella testa di ognuno.

Raoul Peck realizza un’operazione simile a quella del notevole I Am Not Your Negro, partendo dalle parole dell’ultimo lavoro di uno scrittore, in quel caso James Baldwin, per raccontare le connessioni fra la sua epoca e l’oggi. In questo caso sono Orwell e 1984 al centro della sua analisi di un autore capace di vedere il futuro, ricordato come il paladino della distopia. Attraverso gli ultimi mesi della sua vita e le sue opere, il documentario esplora concetti disturbanti che hanno reso 1984 una pietra miliare, come Il bipensiero, i psicoreati, la neolingua e l’onnipresente Grande Fratello.

Così il regista descrive la struttura particolare del film. “La maggior parte dei miei film sono molto concettuali. Credo di avere un'idea del mondo e di come funziona. La mia esperienza di vita mi ha permesso di avere molti punti di vista diversi. Sono cresciuto ad Haiti, ma anche in Congo, negli Stati Uniti, in Germania e in Francia. Poi ho fatto politica, sono stato educato in una generazione che era fondamentalmente in rivolta. Sono arrivato al cinema grazie alla politica, non perché volevo raccontare storie nel mio piccolo mondo di artisti, per me era uno strumento incredibile per raggiungere le persone e cambiare le cose. Non è stata una scelta precoce, mi sono iscritto alla scuola di cinema da adulto, a 26 anni. Per questo film ho cercato di riscoprire Orwell, chi fosse veramente, la sua visione del mondo, e ho avuto la fortuna di rileggere molto presto i suoi saggi sul perché scriveva, che sono diventati rapidamente il fondamento del film. Ho scelto di raccontare Orwell negli ultimi anni di vita, mentre viveva nell’isola di Jura, in Scozia, e lottava per finire 1984. Era molto malato e la sua vita privata era a pezzi, aveva appena perso sua moglie, con un bambino di cinque anni. C'erano tutti gli elementi per una situazione ricca di suspense. Non credo sia giusto usare la parola distopia per 1984. Lui ha analizzato il mondo che vedeva, e lo ha fatto con accuratezza. Ecco perché il film è così reale. Non è un'invenzione, lui non era un profeta, ha sempre cercato qualcosa di reale. Ha lavorato come lavapiatti a Parigi, si è trasferito in Birmania a 18 anni, rendendosi conto di trovarsi dalla parte sbagliata, quella dei colonizzatori, reagendo con vergogna, domandandosi molto presto perché l'Inghilterra dovesse essere il centro del mondo. Da quel momento ha cercato di essere una persona e uno scrittore migliore possibile, senza paura di contraddirsi. Ecco perché a volte a sinistra l’hanno definito traditore. Non tollerava alcuna ingiustizia, nemmeno se proveniva da sinistra”.

Nel film non mancano riferimenti alla presidenza Trump, proprio nei giorni in cui si parla della rottura con Musk, ma anche alle purghe staliniane e al primo ministro Meloni. Interrogato sulle distorsioni di un’attualità sempre più irrequieta, così Peck ha commentato. “Ogni giorno c’è una nuova sparata, che porta la stampa a inseguirla e la gente a parlarne, mentre le leggi vengono stravolte e la Corte Suprema emette sentenze folli. Dovremmo concentrarci sulla risposta da dare a tutto questo, non seguire il circo. Quando Bannon dice che ci sommergeranno, di modo che non avremo un minuto per respirare, è come nel film. Non hai il tempo di respirare e pensare, sei bombardato da un sacco di stronzate che ti tengono occupato e non ti fanno pensare lucidamente. Orwell è stato in grado di prevedere il futuro con una visione davvero chiara. Vedeva il pericolo. Sappiamo che sarà un disastro, ma nessuno si ferma. Perché? È nella nostra natura? No, sono le conseguenze del sistema capitalista, che ha un'influenza incredibile su questo pianeta, specie nel terzo mondo, che non ha voce in capitolo ma è vittima delle decisioni di una minoranza. E poi non impariamo dalla storia, non abbiamo ancora digerito l'ultima guerra mondiale. Stiamo rivivendo gli anni '30. Le società democratiche, purtroppo, pensano che la democrazia esista una volta per tutte, ma bisogna difenderla ogni giorno. Non impariamo dalla nostra storia, sappiamo come la dittatura arriva al potere e cos'è il fascismo, ma non ne vediamo i segni. Vengo da un paese che ha avuto una lunga dittatura come Haiti, ricordo i miei genitori che parlavano a bassa voce, perché anche se erano a casa non sapevano chi potesse ascoltarli. Questi sono i segnali. Se i vicini non fanno nulla quando vengono a prendere la famiglia che vive con te, la prossima volta verranno a prendere te. È così che funziona. Ecco perché uno dei motivi per cui ho concluso il film dicendo che tutto è già stato scritto”.

Raoul Peck racconta di un mondo in un vicolo cieco, perché la politica prevede il cambiamento, che non avviene perché ripetiamo gli stessi errori. Non crediamo a Putin perché pensiamo di aver imparato la lezione di Hitler, ma non è così. Quindi siamo bloccati. È proprio così? “Non ho una soluzione. Posso solo fornire una storia e dei collegamenti. È quello che cerco di fare nel mio film, per dare una visione più ampia e mostrare come le cose sono collegate. La democrazia occidentale è legata a ciò che sta accadendo in Birmania o in Congo, dove, in questo momento, dei bambini stanno morendo per produrre i vostri iPhone. Tendiamo a pensare che il nostro piccolo mondo sia al centro e che tutto il resto non sia importante, ma in realtà è il contrario. Non esiste una soluzione magica, dobbiamo prima di tutto capire cosa sta succedendo. Ecco perché i libri, i film, il dialogo aiutano a capire. E poi forse potremo prendere una decisione, ma non esiste una ricetta. Il cinema indipendente deve lottare per il suo spazio. L’industria cinematografica, anche se finge di non esserlo, è al 90% di centro-destra. È una questione di soldi. Lo sapevo fin dall'inizio, ecco perché sono anche produttore, non perché mi piace, ma perché mi concede indipendenza. Ho lasciato l'industria cinematografica molte volte nella vita, perché pensavo ci fossero cose più importanti da fare. Per ogni i film mi chiedo, ha senso farlo?”.