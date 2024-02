Orion e il buio: la recensione del film d'animazione in streaming su Netflix

News Cinema

In apparenza un racconto di formazione come tanti, che parla di un bambino impegnato a superare le sue paure, in realtà, come dimostra la sua seconda parte, un vertiginoso gioco di scatole cinesi (anche generazionali) figlie del genio del suo sceneggiatore, Charlie Kaufman. La recensione del film di Federico Gironi.

Quando inizia, Orion e il buio, tutto sommato ti sembra un film animato piuttosto tradizionale, che magari tradisce un tocco vagamente originale (e europeo) nel design dei personaggi (umani), e che più che un prodotto a marchio DreamWorks quale è, sembra avere un bel po’ di cose in comune con le produzioni Pixar.

La storia, infatti, è quella di un bambino di undici anni, l’Orion del titolo, che vive la sua vita dominato dalle paure: paura del bullo della scuola, di rispondere erroneamente alle domande della maestra, dei pizzichi di zanzara, che lo sciacquone del bagno possa incantarsi quando lo tira alluvionando tutta la scuola. Paura, soprattutto, di parlare alla ragazzina che gli piace. E, ancora di più, del buio.

Ecco allora che, come da programma, questo buio si manifesta, diventando un vero e proprio personaggio (Buio, con la maiuscola), e rivelandosi come un simpatico e allegro bonaccione affranto dal pensiero di terrorizzare tanti bambini. A questo punto, non resta che prendere due piccioni con una fava: accompagnando Buio per il suo tour de force quotidiano attorno al mondo, Orion potrà vincere la sua paura, e anche convincere il resto dell’infanzia mondiale (o quasi) che Buio e il buio suscitano timori del tutto ingiustificati.

Un classico racconto di formazione, quindi. Un racconto di superamento delle proprie paure, come in Monsters & Co., nel quale c’è anche spazio per alcuni personaggi solo apparentemente secondari che richiamano alla memoria quelli di Inside Out: i cinque amici e collaboratori di buio, che sono Sonno, Quiete, Rumori Misteriosi, Sogni d’oro e il più divertente e riuscito di tutti, Insonnia, omino verde e nervosissimo con cifre da calcolatrice al posto delle pupille.





Fin qui, tutto più o meno riuscito, tutto più o meno divertente, tutto più o meno tradizionale, fatte salve alcune piccole sfumature nell'animazione (che però sono più grafiche che altro, come quando nel 3D irrompono disegni in 2, figli delle paure di Orion), e certe citazioni di Poltergeist quando Orion è da solo la sera nella sua cameretta.

Allora inizi a chiederti come mai il nome dello sceneggiatore di questo film - diretto dall’esordiente Sean Charmatz, una lunga gavetta in casa Nikelodeon e DreamWorks alle spalle, dal film su Spongebob fino ai Trolls - sia quello di un genio come Charlie Kaufman, che pure fa delle paure di Orion qualcosa di molto simile alle angosce esistenziali che racconta nei suoi film adulti.

Ancora di più, ti chiedi cosa possa ancora succedere, quando hai l’impressione che la storia sia quasi esaurita, e però vedi che ti manca ancora quasi mezzo film da vedere.





Ecco che, proprio quando te lo chiedi, Kaufman fa la sua magia, e apre nel film inattesi e sorprendenti varchi dimensionali, onirici e soprattutto temporali, stratificando il racconto, facendone un gioco di scatole cinesi generazionale che non è solo un capriccio, o un artificio, o esibizione di forza, ma che anche un’interessante e intelligente funzione narrativa.

Il racconto di Orion e il buio, in questo modo, si fa narrazione quasi collettiva, utile a formare e rinsaldare legami, a rivivere il passato e a proiettare nel futuro, a far rispecchiare padri e figli, nello schermo e fuori.

E anche, e forse soprattutto, a mostrare quei piccoli grandi miracoli che sono possibili quando si affrontano e vincono le paure, spicciole o profonde, circostanziali o esistenziali, che ci attanagliano.