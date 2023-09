Oppenheimer e The Nun 2 blindano il boxoffice italiano del weekend

News Cinema

Tra i sempre più notevoli numeri di Oppenheimer e il secondo posto esplosivo dell'horror The Nun 2, il botteghino italiano del weekend mostra una promettente vitalità.

Prosegue la corsa trionfale di Oppenheimer al boxoffice italiano del weekend: uscito il 23 agosto, attira ancora pubblico per altri 2.584.800 euro, per un totale italiano di 22.518.200. La cifra rende ormai la nuova fatica di Christopher Nolan, dedicata allo scienziato padre della bomba atomica (interpretato da Cillian Murphy) il secondo più grande risultato dell'anno solare dopo Barbie. Potrebbe superare i suoi 31.600.000, almeno da noi? A questo punto niente si può davvero escludere. Nel frattempo nel mondo Oppenheimer è a quota 890.988.955 dollari (fonte Boxofficemojo), per "soli" 100 di budget.



Oppenheimer: Il Nuovo Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD

Occhi aperti però sull'altra sorpresa del fine settimana: in cinque giorni l'horror The Nun 2 di Michael Chaves ha portato a casa ben 3.053.400 euro, con una media per sala di 7.188 euro per 340 copie (contro la media 4.632/558 di Oppenheimer, che però dura tre ore). La relativa esplosione è confermata dal mercato internazionale, che vanta già un incasso mondiale di 85.300.000 dollari... per poco più di 38 di budget: il "Conjuring Universe" di James Wan continua a essere una scommessa vincente.



The Nun II: Il Trailer Ufficiale in Italiano del Film - HD

Terzo posto molto distanziato per l'esordio di Io capitano di Matteo Garrone: Leone d'Argento per la migliore regia a Venezia, il film racconta l'odissea di due senegalesi per arrivare in Europa. Acclamato al Festival anche per l'interpretazione di Seydou Sarr, premio Marcello Mastroianni per il miglior attore emergente, il film debutta con 374.800 euro raccolti in cinque giorni.

Scivola dalla seconda alla quarta posizione The Equalizer 3 - Senza tregua, dove Denzel Washington continua a dispensare giustizia, questa volta sullo sfondo della costiera amalfitana: a questo giro porta a casa altri 357.500 euro. In Italia abbiamo toccato il 1.482.300, nel mondo intero i 107.665.400 dollari (su budget di 70).

Sale leggermente, dal sesto al quinto posto, il ritorno sul grande schermo di Johnny Depp nei panni del Luigi XV di Jeanne du Barry - La Favorita del Re, diretto e interpretato da Maïwenn: il totale ammonta a 1.094.000 euro (308.800 nel weekend). Va ricordato comunque che per tutti i film italiani ed europei (e questa è una produzione francese), fino al 21 settembre vale ancora l'iniziativa "Cinema in Festa", con il prezzo del biglietto bloccato sui 3.50 euro.



Il box office completo del weekend