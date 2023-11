Oppenheimer di Christopher Nolan in Blu-ray e Ultra HD 4K dal 21 dicembre

News Cinema

Dal 21 dicembre gli ammiratori di Christopher Nolan e tutti gli appassionati di cinema potranno mettere le mani sulla versione fisica digitale di Oppenheimer, in Blu-ray e/o Ultra HD 4K, con diversi documentari tra gli extra.

E dopo i suoi 949 milioni di dollari d'incasso nei cinema mondiali, a fronte di un budget di 100, Oppenheimer si appresta a sbarcare in edizione fisica digitale dal 21 dicembre, in Ultra HD 4K e Blu-ray. Un'uscita da non sottovalutare, visto che appena qualche giorno fa proprio il suo regista Christopher Nolan ne ha tessuto le lodi, invitando a godersi la sicurezza di avere un film sul proprio scaffale, in una versione curata personalmente dagli autori in immagine e suono (anche se il film sarà disponibile pure in download digitale). Ma come sarà impostata quest'edizione... e cosa troveremo tra gli extra? Leggi anche Oppenheimer: Christoper Nolan raccomanda il Blu-Ray, in barba alle perfide piattaforme streaming Oppenheimer: Il film di Christopher Nolan disponibile in Blu-ray e 4K Ultra HD - HD

Oppenheimer, Blu-ray e Ultra HD impreziositi da documentari e formato flessibile