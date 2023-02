Operation Fortune: un nuovo trailer ufficiale per la spy-comedy di Guy Ritchie

News Cinema

Debutta finalmente a marzo nelle sale americane il film del regista inglese rimasto un anno nel limbo per via delle traversie affrontate dallo studio che l'aveva prodotto. Nel cast ci sono Jason Statham, Hugh Grant, Josh Hartnett, Aubrey Plaza, Cari Elwes e molti altri.

Era il dicembre del 2021 quando vi mostrammo il primo trailer di Operation Fortune: Ruse de guerre, l'allora nuovo, nuovissimo film di Guy Ritche che prometteva di mescolare spionaggio, azione e commedia con un cast composto dall'inossidabile attore feticcio dell'inglese, Jason Statham, dallo Hugh Grant con cui Ritchie aveva lavorato in The Gentlemen, Josh Hartnett (che aveva lavorato con Ritchie in di La furia di un uomo - Wrath Of Man) e da due interessantissime nuove entrate nell'universo del regista come Cary Elwes e soprattutto Aubrey Plaza, bravissima e divertentissima attrice americana che da noi in Italia meriterebbe di essere più conosciuta.

Il film poi era sparito dai radar, tanto più che nel frattempo Ritche ha girato e concluso un nuovo film (il war movie The Covenant, qui il trailer): il fatto è che il principale produttore, la STX Entertainment, ha avuto dei problemi importanti sfociati nell'acquisto della società da parte della Najafi Companies. Ma ora Lionsgate e Miramax si sono accaparrate i diritti di distribuzione di Operation Fortune, che debutterà nei cinema americani il 3 marzo prossimo, come testimonia questo nuovissimo trailer ufficiale originale.





Nel film, la super-spia Orson Fortune (Jason Statham) deve rintracciare e fermare la vendita di una nuova micidiale arma tecnologica in possesso del ricchissimo trafficante d'armi Greg Simmonds (Hugh Grant). Costretto controvoglia a fare squadra con alcuni dei migliori agenti del mondo (Aubrey Plaza, Cary Elwes, Bugzy Malone), Fortune e la sua banda reclutano la più grande star del cinema di Hollywood, Danny Francesco (Josh Hartnett), perché li aiuti in una missione sotto copertura che li porterà in giro per il pianeta e che ha lo scopo di salvare il mondo.