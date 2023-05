Only The River Flows: il teaser trailer del thriller cinese che verrà presentato a Cannes

News Cinema

Il film è diretto dal regista Wei Shujun, alla sua terza partecipazione a Cannes (una alla Quinzaine). Only the River Flows verrà presentato nella sezione Un Certain Regard.

Tra i film che verranno presentati nel corso del Festival di Cannes 2023, che si terrà dal 16 al 27 maggio, c'è anche, nella sezione Un Certain Regard, il nuovo film diretto dal regista cinese Wei Shujun, intitolato Only the River Flows, di cui vi mostriamo di seguito il primo teaser trailer.

Il film racconta la storia di un poliziotto che lavora in una zona rurale della Cina e che sta conducendo un'investigazione su un omicidio che avrà dei risvolti inaspettati, con indizi che emergeranno dopo un arresto un po' frettoloso, e che indicheranno che la strada presa inizialmente forse era sbagliata.

Si tratta della terza partecipazione di Wei Shujun a Cannes, la prima avvenuta nel 2020 in Selezione Ufficiale (Sezione Premiere Films) con Striding Into the Wind, la seconda nel 2021alla Quinzaine con Ripples of Life.

Ecco teaser trailer e trama ufficiali di Only the River Flows:





Anni '90, città di Banpo, Cina rurale. Il corpo di una donna viene ritrovato in riva al fiume. Ma Zhe, capo della polizia criminale, dirige le indagini sull'omicidio che portano a un ovvio arresto. I suoi superiori si affrettano a congratularsi con lui, ma diversi indizi spingono Ma Zhe a scavare più a fondo nel comportamento nascosto dei suoi concittadini.