One Piece Film: RED, l'anime è in streaming solo su Prime Video

Il lungometraggio anime One Piece Film: RED, imperdibile per i fan dei pirati creati da Eiichiro Oda, è in streaming su Prime Video. Riepiloghiamone la trama e la presentazione a Lucca dell'anno scorso.

Ha incassato quasi 1 milione di euro qui in Italia One Piece Film: Red, nuovo lungometraggio anime dedicato al mondo piratesco ideato da Eiichiro Oda, per il suo manga e per la sua serie tv ormai di lunghissimo corso (oltre 1000 episodi per venti stagioni, dal 1999!). Siate fan della ventennale saga o siate semplicemente curiosi, l'ultimo film pensato per le sale è disponibile già da qualche giorno in streaming su Prime Video.



One Piece Film: Red: Il Terzo Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

One Piece Film: Red, la trama del film anime di Gorô Taniguchi

In One Piece Film: Red la ciurma di Cappello di Paglia raggiunge la misteriosa isola di Elegia, dove pare si esibirà, per la prima volta mostrandosi in pubblico, la leggendaria cantante Uta. Luffy e pirati di Cappello di Paglia non sono nemmeno i soli a giungere sull'isola, perché non mancano altre ciurme e alcuni personaggi della Marina. Luffy e Uta hanno però un legame particolare: si conoscono infatti da dodici anni, perché lei è la figlia di Shanks, uno dei Quattro Imperatori, i pirati più potenti del mondo. Quello che nessuno si aspetta è che la voce di Uta abbia un potere incommensurabile, un potere che lei stessa vuole mettere al servizio della pace... imposta a tutti, pirati compresi. Una bella sfida.

One Piece Film: Red, la sfida di realizzare un cartoon da uno dei manga più amati

All'ultimo Lucca Comics & Games, i produttori di One Piece Film Red hanno spiegato cosa comporti realizzare un lungometraggio animato da un manga e un mondo narrativo in continua evoluzione: "Per completare un lungometraggio anime ci vogliono circa tre anni e ovviamente tutto quello che viene aggiornato nel mondo creato dal maestro Oda arricchisce e aggiorna di pari passo anche il film, che segue le direttive e le novità da lui inserite. [...] In questo caso, anche a realizzazione già avanzata del film, nel manga sono stati introdotti nuovi elementi, per cui ci siamo assicurati che fossero inseriti anche quelli e questo speriamo sia un motivo in più per apprezzarlo".

Le canzoni originali sono state eseguire dalla cantante Ado, e Oda teneva molto a quest'aspetto, come ha specificato il regista Goro Taniguchi: "Oda adora cantare, ci ha chiesto se davvero volessimo utilizzare canzoni, e quando ha saputo che erano l'elemento portante del film ci ha espresso il desiderio che lo facessimo da veri professionisti, al massimo livello. In One Piece il film: RED ci sono sette canzoni, così ci siamo messi a tavolino per decidere chi le avrebbe scritte, musicate e interpretate. [...] Abbiamo visto tante candidate ma Ado era quella che più esprimeva in maniera completa i sentimenti di Uta all'interno del film."